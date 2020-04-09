法国部署12亿欧元助非洲抗新冠病毒

法国外交部长勒德里昂宣布，法国将花费“近12亿欧元”来帮助非洲国家预防新冠病毒在非洲蔓延，这是勒德里昂8日在国会外交委员会提出的。

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这笔12亿欧元资金并非一笔新增援助款额，而是已有计划资金的不同分配，这是勒德里昂在国会外交事务委员会提出的进一步说明。他说，这是我们针对很大一部分涉及针对非洲健康和食品问题发展上将近12亿欧元援助资金的重新部署。

法国外交部长还强调说：需求是巨大的，并呼吁加强非洲的“医疗保健系统”以及“通过支持非洲研究工作来进行侦查和科学研究的能力”。 他坚持认为，我们还必须“确保大量筹集资金”，他并邀请七国集团和二十国集团朝这个方向努力。

欧盟8日保证要向非洲和世界其他地区最脆弱的国家提供“超过200亿欧元”的赠款，以帮助他们与新冠病毒大流行作战。但这些仍然只是宣布而已，并未说明是增加拨款或是把现有计划的资金予以重新分配。

勒德里昂补充说：“毫无疑问，我们将考虑从欧洲筹组一次人道主义性质的空运，来运送这些援助。他还说，巴黎将特别帮助位于塞内加尔的非政府组织Alima， 在几内亚、布基纳法索和中非共和国治疗病患，并在那个接受重症病患的金沙萨医院接受世界医生组织提供的医疗服务。 勒德里昂并说，与此同时，巴斯德研究所也将得到提高在喀麦隆、中非共和国、马达加斯加、几内亚和塞内加尔等国家实验室的能力。

最后，法国外交部长也谴责最近一些主张 ，应该在新冠病毒疫苗研发上对非洲人进行的实验的令人震惊的言论，他说，这甚至在道德上和人性上都属于丑闻的言论。确实有两位法国研究人员提出了一项引发争议的主张，他们认为非洲可以用作实验室测试针对新冠病毒的疫苗。 勒德里昂也拒绝了国防部分析中心针对非洲政治体系提出的“一些灾难性预测”。 他对此表示：“我根本不同意他们的看法。”

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