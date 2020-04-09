法国重症监护室病人首次减少

法国总统马克龙4月9日出人意料前往马赛与主张氯喹治疗新冠病毒的拉乌尔特医生会面。

新冠病毒在法国已造成12210人死亡，其中医院死亡8044人，老人疗养院死亡4166人，但是，在重症病房抢救的人数首度减少。

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法国卫生事务总监萨洛蒙周四傍晚在疫情通报会宣布，自从疫情法国爆发以来，在重症监护室抢救的病人首度减少，与星期三比较，24小时之内，重症监护室病人减至7066人，减少82人。

这一数字尤其受到卫生机构和医学界的关切，因为重症监护室压力减轻，意味着重症患者得以及时抢救，疫情得以缓解。在新冠疫情爆发前，法国总共拥有5000张重症病床，萨洛蒙表示，重症监护室压力放缓，“这使得我们正在逐渐地控制住疫情”。

但他同时警告，危险期并未过去，法国必须继续付出巨大的努力。尤其在执行封锁措施以及保持社交距离方面，丝毫不能放松。

星期四，医院死亡病例24小时之内为412人，老人疗养院为929人。

星期四，两列配备医疗设施的高速列车把巴黎大区的部分重症患者转移至西南部地区的医院。

法国总统马克龙下周一将发表电视讲话，为把目前的封锁禁令在15日到期后继续延长积极准备。

马克龙出人意料拜访马赛医生拉乌尔特

星期四，马克龙会见了一批医学科学家之后，出人意料地会晤了主张用氯喹治疗新冠病毒的马赛医生拉乌尔特。拉乌尔特使用氯喹与一种抗菌素阿奇霉素结合治疗新冠，并把两次取得的实验成果公布出来。根据他的实验，大部分患者在进行上述治疗六日以后，就会解毒。但也有众多的研究人员认为，拉乌尔特的实验方法不足以证明氯喹治疗的有效性。

法国总统马克龙将在周一提出应对经济与社会困境的新措施，法国政府决定把用于紧急经济计划的金额由最初的450亿欧元提高到1000亿欧元。

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