台湾新药研发称找到病毒蛋白酶抑制剂

新冠肺炎疫情在各国肆虐，许多国家研究团队极力想找到抗病毒药物；中研院今天发布好消息，研究团队找到病毒主要蛋白酶抑制剂，目前证实在体外抑制病毒复制。

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新冠肺炎新药研发曙光，中研院团队找到病毒蛋白酶抑制剂。消息说，台湾中研院生化所梁博煌研究员带领的团队找到病毒主要蛋白酶抑制剂，目前证实在体外抑制病毒复制。

台湾中研院生化所研究员梁博煌、生物医学科学研究所研究员林宜玲、基因体研究中心研究技师詹家琮，及台大医学检验暨生物技术系教授张淑媛等团队证实，这强效的蛋白酶抑制剂可在体外抑制新冠病毒复制，其中最好的抑制剂对比已知的抑制剂强10倍。

据中研院指出，研究团队从上百种化合物中，筛选出武汉肺炎病毒主要蛋白酶（3C-like protease）抑制剂，不过在成为真正的新药前，还需经过动物及人体实验，但可在短时间内找到候选药物，已经显示我国在面对病毒短期紧急应变能力上的量能。

台湾大学医学检验暨生物技术系教授张淑媛团队是台湾第一个把新冠肺炎病毒分离出来的团队，中研院也指出，还有中兴大学兽医系副教授郭致荣、中研院生化所任资深科学家李政忠博士，及中研院化学所谢俊结助研究员，快速投入表现纯化新冠肺炎病毒主要蛋白酶（12个胺基酸异于SARS主要蛋白酶），并筛选出具强效的蛋白酶抑制剂，取得共结晶结构。

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