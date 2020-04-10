治新冠羟氯喹与心脏骤停:法国药品局呼吁警惕

法国药品局4月10日星期五对服用羟氯喹治疗新型冠状病毒感染者的副作用发出警告，称 “尤其要警惕”“对心脏的袭击”。

广告 继续浏览后续

法国国家药品安全局负责人多米尼克-马尔丹对表示，“新冠病毒感染者和普通人相比，心血管系统更加脆弱，因此在使用对心脏有害的药品，例如羟氯喹时，比普通人要更容易引起心脏问题”。这一警告的科学基础来源于今年3月底开始进行的一项调查，调查当中在不到两周时间内统计了上百次新冠病毒感染者用药产生的副作用，其中79人属于重症，4人死亡。马尔丹表示，这上百次统计到的副作用当中，一部分患者服用了洛匹那韦和利托那韦。这两种药物属于商业化渠道可购买到的针对艾滋病的药物，又被称作克力芝或者快利佳；另外一部分副作用可能来源于患者服用的羟氯喹，在一般时期，羟氯喹通常被用来抗击狼疮和类风湿关节炎等病症，是抗疟疾氯喹的衍生品。

马尔丹还表示，研究人员专门了解了治疗新冠患者当中药品对心脏系统的副作用。调查显示，53人使用了羟氯喹，他们当中，有43人出现了心脏问题，具体而言，是单独使用了羟氯喹，或者羟氯喹配合抗生素进行了治疗。这些人出现了心电图上可见的“传导障碍”，会引发心率问题，甚至死亡。在这些人当中，有7例心脏骤停，其中4人因心脏骤停而死亡。

马尔丹提醒，上述现象是羟氯喹使用期间已知的副作用，但需要提起注意的是，这种副作用在新冠病毒患者身上“似乎出现得更频繁”，新冠患者常常出现钾元素缺乏的现象，而钾元素是肌肉，尤其是心肌收缩所需要的。除了羟氯喹，之前提到的治疗艾滋病的药物克立芝对新冠患者造成的副作用主要集中在肝脏与肾脏的损害。

对此，法国国家药品安全局表示，这些信息对于上述药物的医疗使用限制发出重要信号，需要在医院通过严格监督使用。等待被承认的有效药物出现之前，“这类药物的益处与风险比例在医院现阶段是可以接受的”，但“在自家使用的话，出现心脏问题，病人不可能得到第一时间的抢救”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅