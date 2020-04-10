法国政府将提供200亿欧元帮助受疫情重创企业

法国财政部长勒麦尔１０日表示：政府可能提供多达200亿欧元的新资金，协助受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的企业。

广告 继续浏览后续

如同欧美各国，处于冠状病毒疫情当中的法国，目前正极力缩小严格半封城的居家措施对经济的冲击。这一状态对法国经济造成严重冲击，但还可能延长至少2周，到4月底才结束。法国总统马克龙将外下周一对国民发表电视讲话。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）在法国的欧洲第一电台（Europe 1 radio）上表示：为了能够支援所有可能需要资金的企业，我们已决定注入200亿欧元的专款。这笔资金将被纳入一份预计下週送交内阁的新预算计划。

勒麦尔还就处于经济困境的几家大企业的情况表示关注说：关于法国航空公司（Air France），我们准备好，时机到了…就会介入。

另据报道：法国雷诺汽车集团（Renault）盼能获得政府担保40亿至50亿欧元的银行贷款，以协助集团度过危机。未来某一天会偿还,不会对政府财政造成负担。

法国劳动部长裴尼柯（Muriel Penicaud）前一天表示，法国政府补助企业以“部分失业“的方式放无薪假，将耗费200亿欧元以上的资金。有62万8000家公司及协会已依照这项计划，让近700万法国员工放无薪假。这项计划得以让企业获得国家补贴，金额最高为员工薪水的84％。

中央社报道：在国家疫情经济困难的局面下，法国时尚名牌古驰和巴黎世家的母公司开云集团今天表示，其董事长兼执行长皮诺特（Francois-Henri Pinault）同意放弃4月1日至今年底的1/4固定薪水和2020年浮动报酬。皮诺特从2017年至今，每年固定薪水为120万欧元。非固定报酬则是依公司绩效而有所浮动，去年皮诺特估计能拿到94.7万欧元浮动报酬，2018年则是190万欧元。

法国开云集团旗下有古驰（Gucci）、圣罗兰（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和宝缇嘉（Bottega Veneta）等精品品牌。去年全球经济成长因为美中贸易战放慢，奢侈品业却大体上没有受到衝击，今年许多国家政府为了抗疫，要求非必要商店关门，严重影响奢侈品业的生意。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅