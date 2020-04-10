法国新冠受害者年龄创新低 首都圈过半养老院已遭侵害

巴黎所在的法兰西岛大区健康局在4月10日星期五发布消息称，大区700多家养老院当中，至少400家已经记录到了新冠病毒感染病例，尤其是在护工群体当中，病毒传播速度尤其惊人。

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法兰西岛大区健康局负责人卢梭表示，“大约60%的养老院当中，每个养老院至少有一个感染病例，虽然病毒仍在不断传播，但多亏防护措施，死亡率并未和传染率一样飙升”。根据法国全国调查报告，全境超过4000家养老院当中都出现了感染病例。这一调查报告须由各个养老院每天填写，填写率在法兰西岛大区达到80%。本周一，法国政府宣布将在全国范围内对养老院人群展开大规模新冠排查检测，法兰西岛大区将在“接下来几天时间内开始每天检测2500人”。

法国在4月10日星期五记录到单日新增987人死亡，其中医院死亡人数554人，包括法兰西岛大区一名不到10岁的儿童；养老院死亡人数433人，全国累计死亡超过1万3千人。值得注意的是，法国全境重症抢救病人存量连续第二天下降，今日更新数字为7004人，比前一天减少62人。法国健康局局长萨罗门称，这就像是“一缕隐现的阳光”，“一线谨慎的希望”。他表示，“这一平台数值很高，病毒仍然很活跃，各区之间情况仍然差异很大，我们必须继续保持谨慎，保持动员”。

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