马克龙突访拉乌尔医生 为何行前保密

法国总统马克龙4月9日下午突然前往马赛会见发明氯喹治疗武汉肺炎（Covid—19 ）的拉乌尔医生，媒体事前未被知会，引发各种猜测。氯喹疗法在法国科学界和政界有很大争议。前卫生部长要求大幅放宽这种疗法的公开信已有超过46万人签名。

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据法国《回声报》说，拉乌尔教授向马克龙总统介绍了他的最新治疗成果，向总统展示了氯喹疗法的有效性。

《巴黎人报》说，马克龙总统与拉乌尔教授交谈了很长时间，讨论这场瘟疫和应对的医疗手段。该报还说，通过这次访问，马克龙要向外界展示他在管理疫情的过程中，希望与各方频繁接触的意愿。

据《世界报》4月10日引述马克龙身边的人说，总统不能太长时间远离“拉乌尔效应”。

但一般认为，马克龙此轮对医疗界的专家巡访咨询，应该是为他下周一就疫情向全国发布讲话做准备。

眼下法国疫情紧急，很多感染者得不到有效救治而死去，但由于法国科学界对这个药物分子的安全有效性争论激烈，法国政府十分谨慎，在临床试验阶段，禁止普通医生开处方，普通药店也无货可供，只有医院可以酌情给重症病患使用，且必须由复数医生共同决定。

然而，拉乌尔医生强调，他的氯喹疗法恰恰是要防止病人转为危重，不能等到最后。

拉乌尔教授是马赛地中海大学医院研究所（IHU）的所长。他性格桀骜，长期与法国卫生界某些“主流”人士不相容，讽刺其中某些人没有临床经验，是“坐办公室的医生”。他这次推出氢氯喹疗法震动了全世界。非洲多国已在三月开始使用。美国总统特朗普最近也表示，他为了预防也服用氯喹。

法国传统右翼政党共和党支持拉乌尔教授的疗法，呼吁马克龙政府立即放宽对氯喹的限制。4月3日，法国前卫生部长杜斯特布拉齐联合12位医生在巴黎人报发布声明，呼吁政府以救人为要，立即放开氯喹使用，不应该非要等到试验结束。该声明还指出，从官方统计来看，马赛的死亡率远低于其他地区。《世界报》说，这个声明截止到周四晚间，已有超过46万2千人签名。

马克龙总统位于两个阵营之间。他似乎不愿开罪“主流”科学专家们。况且这些人是疫情需要依靠的重要力量。但，如果氯喹疗法的有效性超过副作用风险，能挽救许多生命。政治家就需要拿出勇气作出正确的决定。可是爱丽舍宫一直表示，氯喹的使用应该由科学界来决定。

《世界报》的报道说，一名马克龙总统身边的人说，拉乌尔教授是一位公认的知名科学家。他的研究所非常棒。针对法国左右两派在拉乌尔疗法上的激烈分歧，这位接近总统的人士保证说，抗击冠状病毒疫情不分左派右派。总统此行绝对没有政治因素。

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