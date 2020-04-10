马克龙突访马赛新冠病毒奇人未息争议 法国加大研证氯喹治疗新冠病毒疗效

法国新冠疫情虽显停滞势头，但确诊新病例与死亡压力仍然居高不下。明显的好转只是在于进入重症抢救的病例首次低于治愈出院腾出重症病床的人数。法国总统马克龙4月9日一天多个突发性访问，显示当局催动加快研发药物与疫苗，以根治法国疫情。但马克龙对马赛富有争议的主张氯喹治疗新冠病毒的拉乌尔特医生会面，继续引发法国各阶层，尤其是医界的争议甚至批评。

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马克龙在早前多个疫情一线走访行动后，昨天一天专注医药研发。上午，马克龙前往巴黎第13区边缘的克莱姆兰比赛特医院，探望一线医护与医药研发人员。该医院被认为是法国重点药研医院，正在紧张进行多个药疗实验，包括氯喹类药物疗效实验。

马克龙显示避免走马观花而在该医院停留数个小时之后，突然挥师南下，直奔马赛。总统府的公关宣布，总统直接探访马赛医院主张用氯喹治疗新冠病毒的医生拉乌尔特。马克龙在拉乌尔特的办公室以及研究实验室停留长达3个多小时。尽管马克龙访问并不是秘密访问，但是马克龙并没有发表讲话，透露访问以及与拉乌尔特医生的谈话内容。直至目前，马克龙没有做出任何透露。

马克龙的造访，据称与第一夫人支持与催动不无关系。但这一造访却引发法国医界以及政界新闻界议论甚至批评。

至此，一般认为，没有传统出牌，但黑马之类的竞选成功当上总统的马克龙与各种评价皆有的奇人或怪人拉乌尔特特质心有灵犀，见面并不令人惊讶。但是，拉乌尔特的氯喹争议，是法国专业内地争论，马克龙此去马赛拜访，有施以援手的嫌疑，对反对或者对拉乌尔特氯喹疗法抱有谨慎的医界，被认为是施加了批评与压力。

不过，据引述法国总统府的透露，马克龙拒绝牵涉介入医界争议，采取立场，此案仍由医界研发求证后决定。但是，根据批评，马克龙在疫情当口，法国全国经济社会瘫痪，民众要求解封压力下，催动医界依照战时的紧急，加快定夺治疗新冠病毒的药物，在各种正在加速研发求证疗效的药物中，不再耗费和平时代的书本争议时间，而是争分夺秒解救病人解救法国。

因为此，法国各界对马克龙的批评声音罕见非常少，而是更多猜测马克龙预计下个星期一晚间对全国新的讲话，会有哪些医疗界的战略与政策推出。

据新的消息，马克龙访问马赛后，确实下令卫生部加快全部药物疗效研究与证明，加大人力，物力，病源投入，尽快拿出主导意见。

据最新消息，法国几乎分成数个对立阵营，一是巴黎对马赛，二是学院派对据称有中性意义的实际派，三是南方政界对巴黎医学学究派。整个马赛所在大省以及西南各地市长省长议员，如同百姓，一致支持拉乌尔特医生。实际上，拉乌尔特最新加大了对患染新冠病毒病人的氯喹药物疗效临床试验。据拉乌尔特说，在多达1000人的临床试验中，疗效治愈率超过百分之92。支持拉乌尔特医生的人，包括法国西南患病的数名地方官员与全国议员。

不过，反对或者呼吁持谨慎的力量人数众多，他们只是表达氯喹至此并没有显现比其它药物更有效治疗或杀死新冠病毒。而且氯喹有明显的副作用，应用不当，副作用危险与病毒几乎一样要命。法国不少医学专家警告疫情危机中要避免给予民众虚假的希望。

除了法国，法国以外的地方运用氯喹救治新冠病毒效果也没有彰显，保留的态度较多。

根据消息说，法国接下来加大范围与临床数量的实验，要在氯喹与其它抗生素搭配上聚焦，多组搭配使用，进行临床疗效求证。

通过马克龙的造访，拉乌尔特在法国更加知名。据称拉乌尔特不修边幅，生活简朴，其实在国际医学界非常有名望，推出很多传染病治疗方法享誉医界。拉乌尔特曾经一气之下退出法国医学专家委员会理事会。后又接受邀请参加，但仍然拒绝参加会议，只是将他的所有实验研究和临床资讯全部及时报发至该委员会。

就法国疫情泛滥，民众求医心切，民众越来越多支持拉乌尔特，新的一项民意调查指，百分之51的法国人支持拉乌尔特。而在马赛，当地民众每天越来越多排队等候在拉乌尔特的医院前等待检测。而马赛是法国检测最多的地方。其他地方目前没有能力推展民众大范围检测。由此，拉乌尔特受强大医疗业财团支持，也引发议论。

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