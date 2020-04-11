新冠：法国动员大量警察和宪兵限制复活节假期出游

法国新冠疫情持续紧张，已进入隔离期的第四个周末，且恰逢度假出游非常活跃的复活节周末和假期到来，为了杜绝度假出发潮，政府出动大量警察宪兵进行公路盘查监督。

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法国最新统计已经有超过1万3千人因新冠病毒去世，虽然卫生部称出现了大流行曲线缓和的迹象，但依然强调必须严格执行隔离措施，并且要在某些地区进一步加强已有的政策。

为了避免复活家假期可能出现的度假人潮，法国内政部表示，和上周末一样，全国出动16 万警察和宪兵在公路上进行巡逻盘查。重点监视旅游热点地区。

在学生假期已经开始的南部罗纳河口省（Bouches-du-Rhône），沿海，高速公路和山区的控制将得到加强。在科西嘉岛，除了加强对海滩和步行场所的控制外，更严格限制“每个家庭只能有一个成年人到商店购物，在每个商店的购物时间最多一小时。“

在蓝色海岸的著名旅游城市尼斯，市政厅声称将“不遵守规定”，在该市最贫穷的九个地区从晚上8点就开始实行宵禁，而不是从晚上11点开始。

在巴黎，阿尔萨斯等地，对个人运动进行更严格的监督，而在阿尔代什州则禁止多人同行。

卫生局局长纪约姆·萨罗蒙（JérômeSalomon）周五晚间宣布：“过去几天，我们看到了隔离措施取得的初步成效，疫情稍微有所放缓。但这道曙光非常微弱，病毒依然非常活跃，根据地区的不同，局势差异也非常大”。在这种情况下，“特别是在复活节周末和长假临近的时候”，仍然要“继续”居家隔离。

法国总统马克龙之前曾在电视讲话中宣布隔离措施的期限为4月15号，但目前已知这个解封时间将被延长，他预定于下周一（4月13号）再次发表电视讲话，估计届时将根据形势宣布新的期限。这是总统3月12日以来对全国发表第四次讲话。据悉，除了隔离期限的问题外，马克龙也将在周一的电视讲话中提到是否要求全民戴口罩的问题。

为总统马克龙提供咨询的科学委员会最初意见是隔离措施实施“至少六个星期”。

复活节也是非常基督教最重要的节日之一，但今年将禁止所有的宗教庆祝活动。费加罗报报道，为庆祝复活节举行的家庭聚餐会取消后，大量的小羊将免于被屠宰。

去年12月在中国出现以来，新冠病毒已经在全球193个国家和地区导致超过166万人感染，10万人去世。

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