法国医院缺物少药 医护工会揭秘马克龙探访遭抗议

法国总统马克龙本星期四上午前往巴黎第13区旁一家公立医院克莱姆兰此赛特以及稍晚前往马赛由拉乌尔特医生领衔的医院探访视察，以推动法国加速研发救治新冠病毒疫情的药物。法国总统府推出的马克龙探访记录视频，显示马克龙受到医护人员的鼓掌欢迎。据雅虎新闻所披露的法国医护工会所曝料的马克龙探访视频，马克龙受到医护人员抗议。

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据该消息说，马克龙在早前多个疫情一线走访行动后，昨天一天专注医药研发。上午，本星期四法国总统马克龙前往巴黎第13区边缘的克莱姆兰比赛特医院，探望一线医护与医药研发人员。该医院被认为是法国重点药研医院，正在紧张进行多个药疗实验，包括氯喹类药物疗效实验。稍后马克龙未经预告直接南下，直奔马赛。

根据总统府消息说，法国疫情严重，马克龙当天一天专注医药研发。法国总统府推出的马克龙探访克莱姆兰比赛特医院以及马赛医院，总统都受到医院医护人员的鼓掌欢迎。这些欢迎场面都是真实的，并没有造假。但法国总统府被批评没有推出总统遭到抗和质疑的画面与内容。

不过，根据法国医护工会推上网的视频，显示马克龙在巴黎医院以及马赛医院，都受到医护人员抗议。医护人员抗议聚焦批评法国政府忽略疫情爆发威胁，严重缺少关注医院卫生与医护人员权益和工作条件。抗议没有激烈也没有暴力忧虑。

马克龙在巴黎克莱姆兰比赛特医院遭到一名医护人员质询，主要围绕政府缺少医疗与医护关注，有政策失责。医护人员抱怨在如此的条件下勉为其难。

据报道称，马克龙为自己辩护，指他对医护人员以及医疗问题非常关注，他的家庭里，只有他一个人在医职外服务。并且，法国目前面临的危机缺失，是多届政府问题积累所致，将全部职责归咎于他不公平。

克莱姆兰比赛特医院的医护人员抱怨，作为医护人员，对职业与救治及病人，要有爱心。这样的条件下，他们感到无能为力。

根据消息，马克龙稍后在马赛医院，受到医护人员欢迎，但医护人员照样打出横幅，批评缺少防护物品与医护物资。上面写着，给医护人员必须医疗物品。

连日来，随着新冠病毒疫情严重，法国医疗系统缺少医院必需品包括口罩等基本防护物品。

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