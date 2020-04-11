疫情之后？法国人要准备好“比之前多工作一点”

丰田汽车准备重启法国北部工厂被工会拒绝，法国政府呼吁国人疫情过去之后努力多工作。

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就在法国疫情缓慢稳定下来之际，经济领域多为重要人士在4月11日星期六呼吁法国民众在疫情过去之后，要努力工作，以此来重振经济，实现大的反弹。

法国雇主协会主席胡德贝兹尔在周六刊发的费加罗报上表示，“迟早都要研究工作时长，法定假日，带薪假期，这些事情…需要研究如何在经济恢复期促使人们工作多一点，创造额外的经济增长”。他还表示，“法国需要尝试从2021年开始，多创造一点大众财富，来填补2020年的的经济增长损失”，“创造财富，才能增加税收，偿还危机当中的债务”。

法国经济事务国务秘书帕尼尔-陆查尼尔也认为，“法国人可能需要比以前多工作，以此来弥补自从3月17日以来实施的封锁禁令造成的经济损失”，“最重要的是，结束封锁，疫情结束后，要开足马力工作”。面对疫情造成的经济冲击，法国政府已经解冻1千亿欧元。

与此同时，法国北部城市瓦伦西亚的丰田汽车生产工厂在4月10日星期五向该公司工会提交了一份重启生产计划书，当中宣布将在4月21日逐步恢复生产。该公司法国总工会分部谴责疫情期间谈复工“令人无法接受”，“是对医护人员的背叛”。

截至目前，已经通过公司申请而获得部分失业补助的员工数量达到8百万人，涉及超过70万家公司，特殊情况期间，部分失业补助金是平常税后工资的大约84%，国家负责覆盖最低合法工资的4.5倍，其余部分企业可以自行选择是否以及补偿多少。这一数字可以覆盖法国95%的雇员工资水平。

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