或因安全局内部不睦员工开枪 法国撤侨飞机遭枪击

法航在4月11日星期六从刚果共和国的撤侨任务发生了一起意外，飞机在刚果共和国的黑角机场遭受枪击，飞机受损，但乘客与机组成员并无危险。

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法航方面在一份公告中指出，星期六晚间，这架空客A330飞机在停机坪上遭受了枪击，机身受损，当时没有乘务人员或者乘客在机上，飞机处于停靠状态。目前法航的安全与空运监督小组负责监控这架飞机，公司也提交了一份申诉，在其要求之下，当地政府已经开始调查事件起因。法新社引述一名希望保持匿名的消息人士的话称，枪击事件“很有可能是因为，法国对外安全总局的一名员工和他的上司之间产生不和，这名员工在酒精上头的情况下开枪，他使用的是一把卡拉什枪，子弹朝空中飞起，击中了飞机”。但这一消息还没有得到任何确认。

这架飞机原定在本周日刚果共和国当地时间10点起飞，现在起飞时间被推迟24小时，以便留出时间让替换飞机从巴黎抵达黑角机场。替换飞机是一架波音777-220。乘客已经收到提示，得到照顾，法航对此事表示歉意，承诺保证乘客与机组成员的安全是公司首要任务。刚果共和国外交部长恰克索就此事向法国外交部长勒德里昂表达了歉意与遗憾，并于法国驻刚果共和国大使交流。

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