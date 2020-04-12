法国解封大概率要等5月中了 明晚马克龙揭晓安排

法国总统马克龙明天将发表重要讲话，多个消息指出很有可能将封城限足令至少延长到五月中旬。

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根据法新社，法国“世界报”，“西部报”，“星期天报”，“20分钟报”等媒体，马克龙的一名顾问表示，总统这次宣布延长限制令，最起码要在4月15日的基础上，再延长一个月。

其他的近前人士表示，总统还在考虑把限制令延长到5月底，这也是有可能的，至少要等5月8日到10日之间的连休假期过去，才会解封。马克龙决定的解封日子将足够遥远，让人们明白还有多少努力要做；但也会足够近，让人们看到疫情之后的曙光。而解封，也不会是全体人员，全部地区，一起解封，而将会是非常逐渐的一个过渡。学校也非常有可能要等到9月才能开学，学校和商铺不可能立刻开放，人们不可能立刻回到正常的生活节奏。

截至记者发稿，法国全境医院当中统计到的单日新增死亡数字继续下降，为310人，加上养老院等数据，单日死亡人数总计561人，累计死亡逼近1万4千4百人，累计确诊感染逼近10万人。目前仍在住院者数量超过3万人，病情严重者数量6845人，重病者人数连续第4天下降，但降幅非常轻微。

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