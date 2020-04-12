法国钢铁产业呼吁政府允许复工

世界最大钢铁集团法国公司宣布准备好复工，行业警告如果拖延迟迟不复工，将导致法国工业陷入危险。

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世界最大钢铁生产集团安塞尔-米塔尔法国公司总裁菲利普-达尔马延在4月12日通过媒体表示，钢铁工业已经准备好复工。

菲利普-达尔马延同时也是法国钢铁生产职业联合会的主席，该联合会覆盖法国4万2千家企业，涵盖员工数量达到15万人。他在4月12日星期天刊发的巴黎人报上做了上述表态，同时呼吁法国政府“了解并认同各个工业的必要性，允许这些领域复工”。达尔马延称，“24天的限足政策之后，法国工业情况令人极度担忧：汽车生产减少80%，航天几乎全部暂停，冶金工业也减少80%...包括中小企业在内，基本整个行业都在靠财政拨款支撑，这并不是长久之计，否则很快就会面临一系列倒闭浪潮”，“法国国家与国民日常生活所需产品都离不开工业制造，口罩，用纸，塑料，仪器，均离不开工业”。

达尔马延的上述观点遭到了众多工会的反对。本周五，丰田汽车向各大工会提交4月21日在法国北部瓦伦西亚复工的决定，遭到了法国总工会的反对，其他工会预计在下周二早间表态。如果通过，将是法国汽车领域第一次复工。

对于法国钢铁生产领域复工具体日期，菲利普-达尔马延认为，一切都取决于政治决策，但有一点是肯定的，那就是，如今我们了解了怎样才能安全生产，我们已经准别好回到工作岗位，安全卫生条件将会是无可指摘的”。达尔马延称，“自从法国进入封锁停滞状态，我们与各大工会商讨如何在保障卫生安全的情况下工作，已经研究并起草了各大工厂安全复工的所需条件。正是通过雇主与雇员之间的对话，我们如今知道怎样防范这个共同的敌人”，具体措施包括“减少工作时长，从八小时减少到六小时，流出充分时间给每一个部门进行彻底消毒，在无法保证员工之间距离至少一米的公司，需要戴口罩上班”。

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