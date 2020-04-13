法中“空中桥梁”通畅 1千多万口罩运抵南特机场

4月13日，一架运送口罩的专机从中国飞抵南特机场，此次从中国运抵的口罩总数为1千1百万。为应对严峻的新冠肺炎疫情，法国卫生部和地方机构分别订购超过10亿只口罩，每周会有4次航班两地往来，共将通过56次来回完成交运工作。

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法国大西洋卢瓦尔大区(Loire-Atlantique)区长莫朗彩(Christelle Morançais)对法新社记者表示，13日上午7点，一架安东诺夫货运机向我们大区运送1百20万只医用口罩。区长还表示，抵达的口罩首先考虑的是医护人员和防护中心。

区长莫朗彩在一次记者会上表示，从上个星期起，从中国订购的医用口罩陆续抵达。我们大区一共订购了一百万FFP1和50万FFP2的专用口罩。

卡斯塔纳：在机场曾为疫情重灾区截获口罩

除法国卫生部之外，疫情严重的省府和南部等地也向中方订购了不同数额的口罩。据《巴黎人报》12日报道，内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）承认曾截获了一批本运往勃艮第-弗朗什-孔泰（Bourgogne-Franche-Comté）大区的好几百万个口罩。

4月12日，勃艮第-弗朗什-孔泰大区区长杜赖(Marie-Guite Dufay)强烈谴责部队在未预先告知的情况下，在法国米卢斯(Mulhouse)机场草坪上强行截走他们预订的全部口罩。

法国内政部、卫生部门此前否认有口罩被截胡的说法。但终于4月10日公开承认有此类事情发生。内政部长解释说，这批口罩被国家征用的目的是给东部地区有严重疫情的医院急用。内政部长卡斯塔纳还表示，抗疫的主要任务是满足医护人员的急需医用物资。内政部长也承认，在米卢斯机场发生的事情是不合时宜的。他说，我们希望今后不要再发生政府和地方争夺口罩的事情。

从中国发送的口罩抵达法国之后，机场都有重兵把守。在交给医院之前，口罩先被运至不对外公开的秘密之地，然后再有持枪者专程押送至“订货”地。

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