法国核动力航母染疫全国关注 检视疫源扑朔迷离

法国核动力航母戴高乐号展开有史以来最大的军人上岸隔离检测措施。目前对多达近两千人包括1900名海军人员隔离，未来还应扩展对全船另超过千人随船人员扩大检测。法国军方以及医疗急需查找感染源头，根本解决戴高乐号染疫危机。

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据法国军方报告，戴高乐号航母染疫源头扑朔迷离。据称新冠病毒在中国爆发以及全球扩延后，戴高乐号航母采取谨慎防疫措施，航母停止航行中靠岸交流活动，减少途经国度，也减少盟国间军事合作接触。近期戴高乐号航母除了在母港曾短暂停靠，期间允许舰上人员与家人短暂相聚，戴高乐号航母基本是在水上隔离状态游弋。

根据军方透露，检测染疫源头可能聚焦几个漏洞，一是家人团聚带来病毒，二是戴高乐号航母短暂与比利时一艘巡航舰协同军训的接触，第三就是船上供给可能染有病毒。

法国军方说，但无论如何，查清戴高乐号航母疫情源头，将费时费力。

据法新社今天报道称，法国戴高乐号至此报50人染疫，缩减任务靠岸撤离船员。法国在发现核动力航空母舰戴高乐号（Charles-de-Gaulle）50名船员呈2019冠状病毒疾病（COVID-19）阳性反应后，今天展开前所未见的行动，隔离1900名船员。

隶属法国海军的戴高乐号考量到疫情，把原本在地中海及大西洋的任务时程缩短10天，停泊在南部海岸城市土伦（Toulon）。当地政府表示，为了确保没有扩大感染的风险，正在海上及陆上展开撤离1900名船员的艰难行动。在戴高乐号入港前，已有3名船员基于「预防」，被送到土伦一所医院。

法新社引述当地政府发言人希柏（Christine Ribbe）说，舰上所有人员都要接受采检，并隔离两周，不准与家属有身体接触。

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