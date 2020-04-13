法国禁足令延长至5月11日 此后学校复课

法国总统马克龙13日晚发表全国电视讲话，决定禁足令延长至5月11日。此日后全国经济逐步恢复，但咖啡厅、餐饮业和其他文化活动至少要等到7月中旬再说。幼儿园、小学、初中和高中在5月11日后逐步复课。大学全面恢复课程到等至今秋，教育部决定对其采取函授教学。5月11日起，凡有症状的病患均可接受检测。13日当天有574人死亡，其中养老院为239人，死亡总数为14967人。医院抢救人数微降，少了24人，但仍有6821人需要救治。

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法国总统马克龙的全国电视演讲没有在晚间20正点开始，是因为，每晚20点整是民众以不同方式向医护人员表达敬意的时刻。有的音乐家在自家的阳台弹唱、有的民众高举酒杯向战胜病魔的医护人员表示敬意。

法国总统马克龙在演讲中表示，近一个月来，民众度过了担惊受怕的日子，但此后一个月的时光将更加艰难。他想到的是那些在孤独中离世的人和失去亲人痛苦万人的人。但他鼓励大家加倍努力，因为救护人员、护士和医生的努力初见成效。总统感谢那些为让法国不陷于瘫痪、继续努力工作的药剂师、警察、收银员、清洁工、记者等行业的人士。

法国总统表示，全国民众感激那些战斗在第二线、第三线的职工，因为有了他们，大家才可以买到必需品；因为有了他们，法国才有了基本的活力。

法国总统也承认在此次抗击这场空前的疫情中，有失误和不足之处，例如无法给民众发放口罩就是一个例子。法国总统表示，每当我们看到工作的缺陷时，我们会尽力纠正。例如，在法国本土口罩的生产量增加了五倍；新生产的1万个呼吸机给重症者带来了重生的希望。

法国总统表示，当我们发现必须的医疗器械出现不足时，我们设法弥补。公立和私营医院的合作使得救人的病床增加了至少一倍；在病床不够用时，专机、火车全力把病患运往疫情没有那么严重的区域。法国总统表示，之前我们曾认为不可能办成的事情，有时在几天之内就实现了。这些成果给了我们战胜病毒的勇气和希望。

但总统提醒大家，疫情远还没有结束，特别是在大东部和巴黎大区。所以，他希望民众在今后的近一个月中，绝不要松弛，因为只要松懈就会使得病毒卷土重来。他表示，为了放缓病毒的传播速度，大家要齐心合力地严格遵守禁足令规定的每项措施。

在电视演讲中，法国总统表示，养老院的亲属已被允许在他们临终前获得陪伴，允许不幸的家庭向亲人做最后的道别。总统建议年长者、身体虚弱者在5月11日之后也不要随意外出。

总统表示，禁足令延长至5月11日，部分失业和给企业的资助也将随之延长。他表示，此次疫情让旅馆业、餐饮业、文化活动受到致命打击。部长联席会议将讨论如何向这些行业免税，挽救他们的生存空间。同时对经济困难的家庭和大学生提供特殊帮助，保障他们的基本生活。特别是对来自海外省的学生将提供特殊的生活补助。

5月11日之后，法国将进入一个新的阶段。小学生和中学生陆续开学时，要保护好学生和教师，为此教育部将安排严格的防疫措施。

逐步解禁之后，加大检测力度将是政府的工作的重中之重。法国总统表示，5月11日之后，每个有症状的人将可以进行核酸测试，测试呈阳性者将被实施隔离。法国目前口罩生产增加了5倍。在电视讲话中，总统宣布，逐步解禁后将由市政府来管理发放口罩的工作，但他并没有提及更多细节。至于全球定位病毒追踪法，法国总统希望议会集中讨论相关规定，在防疫的同时他不希望“咬伤”(mordre)民主体制。他同时宣布关闭所有非欧盟国家的边界。

法国总统最后宣布，将通过“大幅度取消”其债务来帮助非洲抗击疫情。

自疫情爆发以来，法国总统一共发表过三次电视讲话。第一次3月12日的电视讲话收视率达2千5百万；4天之后，也就是实施禁足令前一天(3月16日)，曾有3千5百万民众看了晚间新闻，几乎有一半儿的法国人关注总统宣布的防疫措施。

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