法国内政部长：不确定5月11解封 不确定七月可到国外度暑假

4月13日晚间法国总统马克龙的电视讲话虽然没有提到解封二字，但很多法国人认为，逐步开放学校，逐渐复工等措施就是实质上的解封。今早，内政部长卡斯塔纳在France Inter上表示，5月11仍然是一个目标，并不是说到时就一定可以解封。

广告 继续浏览后续

卡斯塔纳强调，总统马克龙并没有说5月11日解封，而是说“封禁措施会实施到5月11日，关键是要看封禁措施的效果”，“只有纪律和遵纪守法才能帮助实现5月11日解封的目标，这还不确定，更多还是一个目标”。

法国政府将在5月11日之前，寻求制定后期社会与经济的恢复政策。与此同时逐步走向解封还将伴随着大规模的疑似感染者测验，具体政策的制定，政府将采取科学界的意见。

有关电子追踪系统，卡斯塔纳表示“这一技术暂时还没有成熟，但总统也强调了电子追踪系统推行当中，自愿与个人自由的重要性”。他表示，“法国民众展现了封禁期间的纪律性，如果说要政府通过电子系统追踪每个人，或者可以告发某些人，没有人将会支持这个系统”。

对于已经买好票，想在暑假期间到法国之外旅游的国人，卡斯塔纳表示，“现在想着7月中旬开放边境，这不合逻辑，如果不能确保民众安全，我们不会开放边界”。有关暑假，卡斯塔纳承诺“将会有暑假，但并不是说可以去国外度假”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅