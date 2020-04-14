法国外长召见中国驻法大使

法国外长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)召见中国驻法大使卢沙野。外长表示，我明确表示不同意近来中华人民共和国驻法大使的某些言论；一些公开发表的意见不符合法中两国良好的双边关系。法国外交部表示，有些评论与抗击新冠病毒有关。驻法大使馆网帖上曾出现“法国养老院护理人员擅离职守，集体逃离，导致老人成批饿死、病死”的言论。

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4月12日，驻法大使馆网站刊登一篇题为“把颠倒的事实再颠倒过来 —一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察（之四）”。文中赞许中国在抗疫上采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措。但同时也批评“西方国家一些标榜客观公正的媒体、专家和个别政客不思为遏制本国和全球疫情蔓延献计献策，却把精力用在污蔑、抹黑、攻击中国上。

这篇文章中有一段写道：“我们看到在西方国家，政客们为了自己的选票相互攻讦；提出“群体免疫”策略，让普通百姓以生命之躯抵抗病毒屠杀；相互抢夺防疫物资；将公款购得的防疫物资卖给私营企业谋利；让养老院的老人签署“放弃急救同意书”；养老院护理人员擅离职守，集体逃离，导致老人成批饿死、病死；航母舰长由于呼吁上级允许被病毒感染的水兵上岸治疗而被解职……种种这些，却未见西方主流媒体大量报道，深入调查，揭露真相。这些标榜公正客观的媒体和专家良心何在？职业道德何在？”

法新社报道说，4月14日法国外交部在一份公报中表示，此次新冠病毒疫情关乎到很多国家和全社会。面对病毒及其对我们经济带来的后果，我们不应给争辩留有余地。外交部公报还表示，法国坚定地致力于互助、团结并希望加强国际合作。

4月4日，中国驻法国使馆发言人就法国全天候电视台BFMTV电视台评论员不当言论发表谈话。清明节当天，中国降半旗致哀，缅怀逝者。法国BFMTV电视台一位评论员在播放致哀画面时发表不尊重逝者的言论。4月14日，中国驻法大使卢沙野在接受央视新闻采访时表示：“疫情当头，大家处境困难，火气就比较大，德法之间也闹起矛盾。此前法国电视台评论员发表了某些辱华言论。使馆发现后，以使馆发言人的名义公开做出了表态，对这种行为进行谴责。这家电视台公开道歉，对这位评论员予以停职。”

驻法大使卢沙野还表示，“在西方舆论中，有时会出现对华歧视。使馆随时关注舆情，对攻击、抹黑、造谣的言论，使馆及时予以批驳，澄清事实，以正视听。使馆这么做起到了一定作用。”4月14日，中国驻法大使卢沙野在中国网发表另一篇题为《中法合作抗“疫”, 千里同好坚于金石 》的文章。法国前常驻北京记者哈斯基(Pierre Haski)推文表示，14日的文章要比此前“过激言论”友好得多。

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