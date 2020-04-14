第74届阿维尼翁戏剧节因疫情取消

法国年度戏剧盛事阿维尼翁戏剧节本应在今年7月举办其第74届活动，但4月13日总统马克龙宣布，7月中旬之前“不会有大型文化节”。

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创立于1947年的南法璀璨戏剧明珠截至目前只因演艺界大罢工，在2003年取消过一次。阿维尼翁戏剧节今年原定7月3日至23日之间举行，组织方在马克龙电视讲话两小时之后做出决定：“组织方曾在希望允许的范围之内，分享着这一份希望，然而如今第74届戏剧节如期举行的条件已不具备”。组织方表示，“戏剧节象征着开放世界”，“戏剧节是人文思想与交流的地方”，“无法想象人们带着口罩，战战兢兢，参加戏剧节”。

阿维尼翁教皇宫每年夏天作为法国，欧洲甚至国际最重要的戏剧首都，吸引着超过70万人前来。官方部分和非官方部分都人气火热，非官方部分甚至更加具有活力，众多戏剧节人士不乏认为非官方部分更加独立的观点。

阿维尼翁戏剧节官方与非官方部分，两者相加每年收入可达1亿欧元。取消戏剧节，从艺术家到技术员，再到中介与房屋租赁公司，都是重要的打击。非官方部分总监表示，昨晚的马克龙讲话，他认为主要指的是“取消官方部分”，而有关非官方部分，将在本周开会研究应对措施。但现实几乎可以肯定是要取消。阿维尼翁戏剧节不仅是戏剧盛会，也是旅游窗口，防疫风险巨大。

如果说阿维尼翁戏剧节官方部分被取消，那么戛纳电影节推迟举行的思路可能也行不通了。3月19日，戛纳电影节方面宣布把原定5月12到23日之间的盛会推迟到今年6月底7月初举办。但根据总统昨晚的声明，这种可能性已经不复存在。戛纳电影节是世界第七艺术的交汇口，1939年因第二次世界大战延后举行，1968年在学运期间暂停过一次，1948年和1950之间的活动则因财政预算问题而取消。

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