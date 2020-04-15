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法国/疫情

法国传染病专家拉乌尔预言马赛疫情今春结束

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El doctor francés Didier Raoult, el 26 de febrero de 2020 en el Instituto Mediterráneo IHU de Infección, en Marsella
El doctor francés Didier Raoult, el 26 de febrero de 2020 en el Instituto Mediterráneo IHU de Infección, en Marsella AFP/Archivos
作者： 古莉

发明氯喹治疗冠状病毒法的马赛传染病专家拉乌尔教授（Pr Didier Raoult）4月14日在油管视频上（YouTube）表示，马赛的冠状病毒疫情正在进入尾声，很可能在今年春天就会结束。

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拉乌尔教授表示，对于他们来说，从每天确诊病例的明显减少看，在马赛，这场冠状肺炎正在逐渐消失，可能未来几个星期，在这个春天结束。

拉乌尔教授解释说：在高峰期，我们每天有368个新确诊病例，现在降到每天60-80个。而更能说明问题的是，现在来检测的人多没有症状。所以，疫情可能在这个春天结束，这非常奇怪，但是我们经常看到，大部分病毒性呼吸传染病就是这样。他还说，在温带国家，很多传染病都会在春天消失，比如2002年中国的萨斯也是这样。

巴黎人报今天报道这个消息说，这下子，教授又掀起一场新论战了。地区卫生署很恼火，担心拉乌尔教授的乐观说法，会导致人们放松隔离，出现第二次疫情高峰。法国总统马克龙周一才宣布全国隔离延长一个月。

巴黎人报说，地区卫生署表示，现在预测疫情结束为时过早。尽管确诊病例有所减少，但不等于疫情消退。卫生署正在准备一个逐条驳斥拉乌尔教授预言的视频。拉乌尔教授则表示，他承担自己所做的预测。

拉乌尔教授之前因推动用抗疟疾药氯喹+阿奇霉素治疗冠状病毒，在法国医学科学界引发大论战。反对一方认为，这个疗法有风险，有可能因血液缺钾和心脏缺陷而引发猝死。支持的一方呼吁政府放宽对氯喹的限制，让更多病人得到治疗，并建议用药前检验血钾含量和做心脏检查。

马克龙上周四突然造访拉乌尔教授，被认为可能是放宽使用氯喹的信号，但法国国家医药安全局负责人马尔丹第二天宣布，有四名服用氯喹的重症病人死亡。

然后，马克龙周一晚间向全国发表疫情电视讲话时，没提放宽使用氯喹。马克龙昨天接受法广专访时谈到氯喹时表示，这个疗法正在临床试验当中。

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