法国传染病专家拉乌尔预言马赛疫情今春结束

发明氯喹治疗冠状病毒法的马赛传染病专家拉乌尔教授（Pr Didier Raoult）4月14日在油管视频上（YouTube）表示，马赛的冠状病毒疫情正在进入尾声，很可能在今年春天就会结束。

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拉乌尔教授表示，对于他们来说，从每天确诊病例的明显减少看，在马赛，这场冠状肺炎正在逐渐消失，可能未来几个星期，在这个春天结束。

拉乌尔教授解释说：在高峰期，我们每天有368个新确诊病例，现在降到每天60-80个。而更能说明问题的是，现在来检测的人多没有症状。所以，疫情可能在这个春天结束，这非常奇怪，但是我们经常看到，大部分病毒性呼吸传染病就是这样。他还说，在温带国家，很多传染病都会在春天消失，比如2002年中国的萨斯也是这样。

巴黎人报今天报道这个消息说，这下子，教授又掀起一场新论战了。地区卫生署很恼火，担心拉乌尔教授的乐观说法，会导致人们放松隔离，出现第二次疫情高峰。法国总统马克龙周一才宣布全国隔离延长一个月。

巴黎人报说，地区卫生署表示，现在预测疫情结束为时过早。尽管确诊病例有所减少，但不等于疫情消退。卫生署正在准备一个逐条驳斥拉乌尔教授预言的视频。拉乌尔教授则表示，他承担自己所做的预测。

拉乌尔教授之前因推动用抗疟疾药氯喹+阿奇霉素治疗冠状病毒，在法国医学科学界引发大论战。反对一方认为，这个疗法有风险，有可能因血液缺钾和心脏缺陷而引发猝死。支持的一方呼吁政府放宽对氯喹的限制，让更多病人得到治疗，并建议用药前检验血钾含量和做心脏检查。

马克龙上周四突然造访拉乌尔教授，被认为可能是放宽使用氯喹的信号，但法国国家医药安全局负责人马尔丹第二天宣布，有四名服用氯喹的重症病人死亡。

然后，马克龙周一晚间向全国发表疫情电视讲话时，没提放宽使用氯喹。马克龙昨天接受法广专访时谈到氯喹时表示，这个疗法正在临床试验当中。

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