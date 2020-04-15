法国补贴医护每人最高1500欧：所有人都知道我们欠医护什么

法国总理菲利普4月15日星期三宣布，所有参与新冠疫情管理当中的健康服务部门人员都将可拿到500欧元到1500欧元之间不等的免税奖金，奖金的发放将会在5月进行。

广告 继续浏览后续

在当天的部长会议后，菲利普宣布了上述决定，并称“所有人都知道，欠医护人员什么”。健康部长维兰具体解释称，全国30个疫情最严重省份的“模范人员”将可以拿到1500欧元的奖金，108个健康机构的人员也可领取这一数字的奖金。

与此同时，卫生机构参与抗疫的工作人员超时工作的部分工资将增加50%。加上上述的奖金，符合资格的护工等群体可拿到超过2000欧元的额外收入。菲利普强调，所有这些奖励都将免税。养老院等社会医疗机构员工也将拿到额外奖金，“具体将和各省商议执行”。

一年以来医护群体社会运动浪潮的中坚力量医护联合会曾呼吁政府不附带任何其他条件，重新评定医护工资，尤其是护士群体，该群体在职业起步阶段平均工资税后仅1500欧元，退休之前也仅可达到2400欧元。

总理菲利普还宣布，政府将在5月15日向领取最低补助者以家庭为单位，每一家发放150欧元，有孩子的家庭，按照孩子数量，每孩额外发放100欧元；不够领取最低补助的家庭若满足领取住房补贴的条件，也可以按照每孩100欧元，领取额外补助。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅