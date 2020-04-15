非洲抗疫 马克龙法广专访：法国将全程伴随与帮助

在4月14日星期二的法广专访节目当中，法国总统马克龙对法国如何战略性与非洲合作抗击疫情做了综合分析，同时呼吁中国重组或减免非洲债务。

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无论是短期来看，在今晚的G20财长会上讨论非洲国家债务问题，还是从长期来看，大批取消这些非洲国家高达3650亿美元的债务，同时防范非洲资金大举外流，与非洲40%的债务持有国—中国达成债务重组甚至减免共识；无论萨赫勒地区联合反恐，还是出身达喀尔的法国氯喹治疗新冠病毒疗效的先锋人物拉乌尔，这次马克龙接受法广专访从各方位关注法国与非洲的联合防疫。

马克龙指出，虽然拉乌尔教授是法国氯喹治疗新冠病毒的顶尖权威，但“临床试验不是信仰，而是科学问题”，况且拉乌尔教授本身也呼吁人类谦卑。马克龙称，非洲正在面临艾滋病，结核病，疟疾等的多重夹攻，又有气候变化带来的干旱，蝗虫灾害，债务高企等的深重影响，无论何种情况，法国都绝对会帮助非洲走出困难，这是“法国的道德与人道义务”，这是为了非洲，也是为了法国。

有关中国，马克龙称他还没有与习近平就非洲债务问题进行讨论，但明白“对习近平来说非洲的重要程度，毫无疑问非洲目前的情况让非洲对中国的重要程度更深一层”。马克龙表示，他将在G20框架下，或者在双边框架下与习近平讨论这个话题，并表示“中国需要伴随非洲进行这项工作（债务陪伴与帮助），中国如今是非洲大陆最大的债权国，我们作为非洲大陆的债权国，需要努力帮助其应对危机”。

10天前，马克龙呼吁非洲与G20欧洲国家包括西班牙，葡萄牙与法国等制定非欧4大纲领性方针，其中包括卫生合作，与“世界基金”合作，动用“世界基金”当中的部分款项帮助非洲抗击新冠疫情。马克龙特别强调，“世界基金”原本是致力于抗击艾滋病，疟疾，与结核病的，现在启用部分资金应对新冠病毒，并不是说要“把140亿欧元的基金拿来拆东墙补西墙”，而是动用当中几亿欧元缓解冲击。与此同时，马克龙还呼吁非盟等组织帮助科学研究的世界性分享与专业领域的共同开发。

具体而言，疫情期间经济风险最大的非洲国家当属中非洲的石油国，中部非洲国家经济共同体可能会面临非洲法郎贬值的问题。对此，马克龙表示“还没到那个地步，无论何时都要有限确保地区政治稳定与合理”，“地区国家领导人需要做相应决定，决策方并非法国”，“法国的角色是伴随这些国家，通过经济和机构性角色，帮助其缓冲冲击，抗击贫困，给予其经济希望”，“法国未来的命运，甚至欧洲未来的经济，知识，政治领导人的角色，更多的是非洲的合作伙伴，帮助非洲民众成功”，而他愿意“与非洲民众共同打造对其有利的方方面面”。

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