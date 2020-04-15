马克龙：减免非洲债务从暂停支付开始 将尽力说服所有人 包括中国

法国总统马克龙宣布协调非洲抗疫的四个行动主轴之一关系到经济和财政领域。面对非洲国家每年必须偿还债权人约3650亿美元，马克龙呼吁债权人逐步减免债务。在周二接受法广专访时，被问及如何说服这些债权人，包括公共、私人、中国、欧洲和美国的债权人放弃这样的一笔极大的款项时，他表示要尽力说服大家，因为这是道义和人道问题。

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马克龙：当我们研究所有发达经济体如何应对危机时，可以发现有两种方式：货币政策冲击和财政政策冲击。 中央银行、英格兰银行、美联储和欧洲央行在三月份实行了大规模的货币政策，速度和规模空前。 然后是政府正在采取的预算应对措施。

但非洲大陆没有对应的货币政策，此外，这些新兴国家的资本大量外逃，更加重了困难。 如何解决？答案就是国际货币基金组织特别提款的方式。 这是个5,000亿（欧元）的目标，我们必须成功地推动这一目标并进最大的努力实现。 这是第一步。

第二步是在预算领域上，涉及到偿债问题。 数字很残酷， 每年非洲商业出口所得的三分之一用于偿还债务。 这太疯狂了！ 近年来，这个问题更严重。 我希望我们在这个问题上给出最强有力的答案，因为不能继续这样下去了。 我对法国人说：我赞成大规模的债务免除倡议，这是达到目的地唯一途径。

在短期内，我们进行了讨论。 非洲联盟已授权了四名特别代表，他们提出了我可接受的提案。 这些建议是：“暂缓”（ 偿还）。因为他们知道“不可能立刻达到取消的目标”，“暂huan“意味着什么？ 意味着不再支付利息，让他们得到喘息的机会。 我们来分摊这笔债务，也许我们可以使所有人都同意这个想法。

周三（4月15号）晚上，二十国集团（G20）的财长会议必须采取行动，无论如何，我们要把所有的政治资本都用于这个暂缓非洲债务的行动上。 这会影响巴黎俱乐部的成员，中国，俄罗斯，海湾所有经济体和大型多边捐助者都会涉及其中。 这在全球也是首次。 这意味着在危机期间，我们可让非洲经济获得喘息，而不是用来偿还债务的利息。 这是必须的一步，我认为这也是向前迈出的一大步。现在，接下来还有为达到重组非洲债务要进行的其他工作。但是我们不能说：“这项工作只由少数人做出，而其他人则不会。”在这一点上，所有主要大债权人都必须一致。

法广记者继续问到，中国是非洲最大的债权国，拥有目前非洲40%的债务，是否曾经和中国国家主席习近平谈到暂缓甚至免除债务的问题。

马克龙的回答是，他没有和习近平谈到这个话题，但他很清楚非洲对中国领导人的重要性。他也深信，对中国国家主席来说，非洲当今的局势足以证明减缓债务的重要性。因此，马克龙希望在几天或几周后可以召开的G20 会议上提到该议题，否则，法国将与中国在双边框架下进行相关交流，马克龙说他会和习近平提到这个议题。他认为中国加入这项计划的重要性，因为从数据上看，中国如今已经是非洲的大债主了，而所有非洲大陆的债主们都应该了解让这片土地度过危机的逻辑。因此中国也有自己应该扮演的角色。

记者继续追问将如何说服私人债权人。

马克龙说:"我会告诉他们，无论从道义还是人道角度看，我们都有义务这样做，这是与非洲合作的方式。所以我认为公共，私立，双边或多变债权人都应该致力于加入该逻辑。我给出了方向，现在大家应该坐下来共同完成这个前所未有的工作。"

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