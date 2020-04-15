马克龙：法兰西会保护援助所有侨民

全球目前各地都出现了疫情，法国在国外有大约三百万侨民，不少人处于痛苦和焦虑中，总统马克龙在接受法广独家专访时对他们说，法国会保护所有国人，情况紧急时将采取对应措施。

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马克龙：法国会保护所有国人。 因此，在您所在的国家/地区，您必须遵守最严格的隔离规则，并与当地的使领馆保持联系。 如果有丝毫怀疑，就与卫生服务部门取得联系，遵循外交部针对每个使馆制定的协议，该协议可以提供最理想的保护，因为它不仅要考虑居住地的限制因素，还要考虑到在最严重情况下的医疗撤离。

我想补充一点：我们正在为某些情况制定支持政策，以便为那些处于困难中的国民提供支持，包括某些经济体因疫情被迫关闭后，可以给他们提供经济和社会支持，这是必不可少的反应。 因此，在接下来的几天里，我们将与欧洲和外交事务部长最后敲定一个方案予以支持。

法广记者：如果有一天生活在国外的三百万左右法国人都希望回国，您将如何处理这样的局面呢？

马克龙：外交部正在就此拟定计划。 我认为永远不会遇到世界各地的法国人都要求回来的局面。 但是，我们必须首先做好准备，第一步就是要在局面开始复杂化的地区就地安置法国人，这是优先考虑的。下一步，如果迫于局势发展，就要着手安排撤侨，但这中行动取决于危机的局势，进过周密考量后进行，和国防部协调行动。

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