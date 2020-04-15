马克龙：驻非洲萨赫勒法军有人确诊 但不影响反恐行动

法国总统马克龙周二接受法广独家专访时也谈到了法军在非洲萨赫勒地区的反恐行动，指出，尽管有几名军人确诊，但行动方针没有改变。

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法广记者问，在冠状病毒对军事战略影响方面获悉，在马里的巴尔赫内行动中有四名法国士兵的冠状病毒测试呈阳性，其中三人被遣返。这是否会影响到今年一月在法国波城作出的加强反圣战承诺的承诺？

马克龙：一定会有与病毒有关的危害。 首先，我们非常谨慎地对待参与巴尔赫内行动部队的士兵，这点很正常。 在与部署萨赫勒的五个国家的对话中，我们制定了非常严格的卫生政策。 它们在到达前已被隔离，有症状时进行测试。

我们正在继续进行这项工作，此外，波城（Pau）之后的几周证明了我们集体做出的决定之有效性。 我们在萨赫勒地区的朋友们决定在波城（Pau）加快在尼亚美建立联合信息中心的速度。 而且很快就完成， 效果也出来了。 我们对情况追踪的情况得到改善，已经在古尔马和其他一些地区与圣战者作战时取得成功。 我们在尼日尔或马里的行动也取得了一些成功。相关行动有条不紊地继续进行。与我们在波城部署的工作计划相比，多了两个要考虑的因素。首先当然是Covid-19，它会使事情进度放慢一点，因为每个人都有自己的健康问题要处理。 但这并不能使他们分心，武装继续动员，继续也没有中断。

在法国军队里是否有其他军人被感染？

马克龙：据我所知，没有。第二件事是，博科圣地组织（Boko Haram）及其同伙（如果我可以这样说）在乍得湖地区展开激烈攻势。在这里，我要重申对受到打击的乍得及其人民的声援，。乍得军队最初遭受重大损失。然后强烈反击。但这导致乍得军队大动员。不仅在本国，而且在尼日利亚，尼日尔和喀麦隆也是如此。我要向乍得的士兵和人民的勇气致敬，尽管行动非常艰巨，但他们动员起来反击恐怖主义组织，并夺回了失去的土地。他们还捍卫邻居的主权，并与恐怖分子作斗争。德比总统说：由于这些动员，让他无法完成部署原计划。这给波城计划带来些改变。但这是合法的，因为恐怖主义不仅在萨赫勒地区的三国边界地区，也在乍得湖地区行动。

另外，马克龙不认为有军人确诊给三个国家边界的反恐军力部署代来了沉重的打击。他赞扬乍得军队给博科圣地恐怖组织造成的人员损失。法国将继续在波城达成的协议，继续巴尔赫内行动。和欧洲甚至国际的盟友一起给予萨赫勒地区政府和居民完全的支持。

巴尔赫内行动为非洲萨赫勒地区进行中的反叛乱行动，始于2014年8月1日。行动由3,000人的法国部队领导，长期驻扎于乍得首都恩贾梅纳并以之为为 整个行动与5个前法国殖民地国家合作，包括布吉纳法索，乍得，马里，毛里塔尼亚及尼日尔。巴尔赫内部行动的作战对象为马里，乍德及尼日尔领土上的伊斯兰极端份子，并可执行跨国界的任务。

今年一月，在法国波城举行的法国与萨赫勒5国集团峰会上发表了联合声明中强调，将加强军事合作，打击恐怖主义。

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