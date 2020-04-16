【直播间】法国发口罩了:总统不建议戴 市政府急 5月11解封病毒恐反扑

5月11日，是法国政府暂定的给封禁命令逐步松绑的开始日期，但无论是学校还是雇员，很多人都担心防护不足，造成疫情反扑。点击以下视频了解详情。

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法国发口罩了:总统不建议戴 市政府急 5月11解封病毒恐反扑

法国南部戛纳市政府已开始发放可反复清洗使用的口罩，使用寿命大概一个月。被允许继续营业的生活必需品商店可以提前和市政府约时间，到市政府拿口罩；其他市民接下来将通过邮递，接到口罩，市政府和邮局展开特殊合作，从下周一开始，3天内将口罩全部送达。拿到口罩的人接下来可以到指定地点为家人领取，整个口罩发放流程预计15天。这大约7万5千只口罩全部产自戛纳本地。其他市政府也已展开口罩制作，为5月11日的解封做准备。

从4月16日开始，波兰要求民众出门必须佩戴口罩，下周一开始，卢森堡民众上街必须掩住口鼻。波兰和捷克政府早已下达同样命令。在法国，戴口罩不是义务，总统仍然拒绝建议民众戴口罩，但越来越多的人，包括预期夏天逐渐恢复铁路客运的法国国营铁路公司，都意识到，尽管普通外科口罩防止佩戴者被感染的有效性存在争议，但它可以有效防止染病却无症状的人，传染他人。法国政府预定了超过16亿只口罩，各大工厂开足马力生产，很多缝纫好手，也加入行列。

4月16日星期四，法国进入封城限足第31天，截至当天午间欧洲死于新冠病毒人数超过九万，占世界死亡人数65%，法国累计死亡逼近一万八千人，在欧洲国家里排在意大利，西班牙之后，英国之前。世界卫生组织欧洲分部当天警告，欧洲确诊感染人数在过去十天几乎翻倍，逼近一百万人，欧洲仍处在疫情暴风眼。

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