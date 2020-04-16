【直播间】法国发口罩了:总统不建议戴 市政府急 5月11解封病毒恐反扑
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5月11日，是法国政府暂定的给封禁命令逐步松绑的开始日期，但无论是学校还是雇员，很多人都担心防护不足，造成疫情反扑。点击以下视频了解详情。
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法国发口罩了:总统不建议戴 市政府急 5月11解封病毒恐反扑
从4月16日开始，波兰要求民众出门必须佩戴口罩，下周一开始，卢森堡民众上街必须掩住口鼻。波兰和捷克政府早已下达同样命令。在法国，戴口罩不是义务，总统仍然拒绝建议民众戴口罩，但越来越多的人，包括预期夏天逐渐恢复铁路客运的法国国营铁路公司，都意识到，尽管普通外科口罩防止佩戴者被感染的有效性存在争议，但它可以有效防止染病却无症状的人，传染他人。法国政府预定了超过16亿只口罩，各大工厂开足马力生产，很多缝纫好手，也加入行列。
4月16日星期四，法国进入封城限足第31天，截至当天午间欧洲死于新冠病毒人数超过九万，占世界死亡人数65%，法国累计死亡逼近一万八千人，在欧洲国家里排在意大利，西班牙之后，英国之前。世界卫生组织欧洲分部当天警告，欧洲确诊感染人数在过去十天几乎翻倍，逼近一百万人，欧洲仍处在疫情暴风眼。
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