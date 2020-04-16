法国科学家首次观察到一颗围绕超大质量黑洞“跳舞”的恒星

法国天文学家使用超大望远镜，首次观测到一颗围绕一个超大质量的黑洞“跳舞”的恒星。这个发现与爱因斯坦广义相对论契合。欧洲学术期刊《天文与天体物理学》杂志4月16日发表了这份科学报告。

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据法国国家科学研究中心（CNRS）通过电子邮件发给本台的文告说，这项观测是通过欧洲南方天文台（ESO）的超大望远镜（VLT）重力仪器进行的。

参加这个项目的科学家主要来自法国国家科学研究中心，巴黎天文台，巴黎文理研究大学，格勒诺布-阿尔卑斯大学。

这些天文科学家在银河系的中心位置观察到一颗恒星正在围绕着一个超大质量的黑洞轨道移动。这个发现首次揭示这个天体现象与爱因斯坦的广义相对论的预言完美契合。

法国国家科学研究中心的电邮说，围绕黑洞运行的这颗恒星的轨道是玫瑰圆形，而不是牛顿引力理论所预言的椭圆形。

这个期待已久的结果，获益于科学家们30年来积累的精度测量。它给天文学家解开银河系的黑洞之谜，提供了可能性。

据介绍，欧洲南方天文台（ESO）是15个政府为支持科学家们在南半球研究天文学而组织的研究机构，成立于1962年，总部设在德国慕尼黑附近的加兴。欧洲南方天文台的望远镜和仪器都设在智利境内山脉的几个观测外太空的最佳地点。

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