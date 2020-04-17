巴士德学院教授反驳新冠病毒人造说法判断错误

新冠病毒来源问题继续引发争议，法国著名病毒学专家因发现艾滋病毒而获得2008年诺贝尔医学奖的. 吕克·蒙塔尼耶（Luc Montagnier） 教授周四在接受法国的一个医学专业媒体采访时表示，他们用数学模式对病毒基因研究得出的结果，确认了之前印度学者提出的新冠病毒带有艾滋病基因是人造病毒 的发现。不过，吕克·蒙塔尼耶的上述说法受到他的同行的驳斥，巴黎巴士德学院的Simon Wain Hobson 教授就此接受了法广的专访，Hobson 教授当初与吕克·蒙塔尼耶教授一同参与了艾滋病毒的基因的编译工作。他认为蒙塔尼耶教授的说法毫无根据。他在访谈中对武汉P4实验室石正丽团队进行的一些有关基因增加功能性（GOF）的研究提出了批评。

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法广：Simon Wain Hobson 教授，您好，非常感谢您接受法广的专访，能否请您评论一下吕克·蒙塔尼耶教授有关新冠病毒是人造病毒的推断？

SWH： 他的论据主要是建立在他的同事数学家Jean Claude Perez的研究结果的基础上，但是，不幸的是，Perez的研究结果是错误的。他并不是唯一一个犯这类错误的学者，对我来说，这是初学者的错误。其实很简单，新冠病毒的基因组里有许多种碱基（base）组成，其中有许多的U和A组碱基，而艾滋病基因组中也有许多A组碱基，于是他就认为这两种病毒有相近之处，其实他如果使用同样的研究方式，还可能会发现别的病毒的基因片段 。所以，我认为这是初学者的错误。自从我从上个世纪八十年代开始学术生涯之后见识了许多类似的错误。许多人都会犯这样的错误，包括 蒙塔尼耶教授的学术对手，美国华盛顿的Robert Gallo.所以， 蒙塔尼耶教授得出的上述结论是完全错误的。

法广：那您个人对病毒的来源有何看法呢？根据目前我们所掌握的信息，新冠病毒究竟是人造的还是自然的？

SWH：非常感谢您提出的“根据目前所掌握的信息“，因为作为学者我们只能根据目前所已知的公开的信息来做出推论，我们学术界有一个规则就是研究结果必须获得同事的评估，这可以避免出现我刚才所说的初学者的失误，之后，我们可以在同事之间展开讨论，所以，我只能根据目前已知的研究结果做出推论：所有的信息都显示这是一个自然的病毒，它来自动物，蝙蝠应该通过别的哺乳动物将病毒传给人类，目前还不知道是什么动物，但是，相信在年底之前一定会找到。这需要时间，穿山甲可能并不是中间宿主。我们可以想像或许这同武汉的实验室有关，大家都知道武汉有一个病毒实验室。但是，事实上，病毒总得在某一个地方出 传染给人的现像，艾滋病毒来自非洲中部，2009年的禽流感爆发于墨西哥，

新冠病毒出现在武汉，就是这样。没有必要去谴责武汉人。几周之后，或者几个月后，如果出现新的数据，或许我们会改变看法， 但是，就目前而言，这是一个自然的病毒。

法广：武汉实验室对冠状病毒研究多年，研究所石正丽团队进行许多增加基因功能性（GOF）的研究，您之前多次对类似的研究提出过批评，今天您如何评论？

SWH：石正丽团队确实研究冠状病毒多年，也发表了许多有价值的文章。但是，他们在2011年之后发表的一些研究文章也引发许多争议，所谓的增加基因功能性（GOF）的研究，就是给病毒基因增加新的功能使它能够直接感染人体细胞，或者使病毒能够直接通过空气传染，当初我几乎是唯一的一个专家对类似的研究提出质疑，指出这种研究太危险，当时支持研究的人可以有益于研制出预防传染病的疫苗，但是，之后大家都意识到这其实没有什么用处。所以我认为石正丽团队的上述研究完全是疯狂的研究，让人类冒着不必要的风险，所以，我当初就十分反对。石正丽有许多研究都很优秀，但是，这方面的研究我认为没有任何价值，而且十分危险。但是，她并不是唯一从事这方面研究的学者 ，在荷兰和美国都有人继续从事这些危险的研究。

法广：今天看来，您觉得当初法国协助中国建造P4实验室是一个明智的决定吗？

SWH：从历史的角度来看，苏联当初签署停止开发生化武器，但是，他们继续开发了许多年。美国也一样。为什么一定要批评中国呢。中国是一个举足轻重的大国，中国有权利拥有自己的高规格的实验室，中国是在多病毒地区。但中国的问题题是一个独裁政府。

法广：感谢Simon Wain Hobson 教授接受法广的专访。

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