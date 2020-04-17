新冠病毒带走了法国歌星克里斯托弗（Christophe）

法国著名歌星克里斯托弗（Christophe）周四（4月16号）因新冠病毒引发的肺炎不治离世。克里斯托弗从上世纪六十年代出道成名后，风格不断改进，用歌声陪伴了几代法国人，和等歌更是脍炙人口，成为经典。他的离世带走了法国歌坛一种独特的声音和风格，令人惋惜。

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克里斯托弗于3月26号确诊感染新冠病毒后入住到巴黎重症护理病房，随后被转移到疫情较为缓和的布列斯特进行治疗。他的妻子4月16号传给法新社的信中指出，克里斯托弗因“肺气肿”离世，虽然医护人员尽全力治疗，但他最终无力继续与病毒抗争，撒手人寰。

回首克里斯托弗超过半世纪的演唱生涯，可以看出他融合了意大利浪漫风情和原始摇滚的风格在法国歌坛独具一格。1965年，不到二十岁就因一首抒情歌曲阿莉娜 （Aline）成名，歌手在这支沙滩抒情慢歌中演绎的是一个失去了的爱情故事，女主角就是歌名Aline，单曲售出50万张，这首让他一夜间成为乐坛炙手可热的大明星，但也为他带来了司法纠纷，其他歌手指控他剽窃，一直到1977年，克里斯托弗终于在上诉后打赢了官司，他随即又推出<>的改进版，再次登上歌坛金曲榜。

七十年代，<<失去的天堂>>和<<蓝色的字>>等歌曲更让他成为意大利浪漫风格的法国歌王，但他同时也可以毫不费力地演绎重摇滚风的歌曲如<<ＭＡＭＡ>>等。1974 年在巴黎奥林匹克演唱厅的演出成就他事业巅峰。

在艺术生涯中，他曾经两次退隐，重回歌坛后风格逐步开始发生蜕变，虽逐渐远离商业市场，成为流行歌坛边缘人物，但大众对他的喜爱程度却不减反增，对他的评价也原来越高。世界报的相关报告形容说：这位布鲁斯歌手逐渐演变成一个声音探索者，犹如一只高高栖息在香槟池边的夜猫子。

克里斯托弗的长发，留胡须成为他的固定形象。集雌雄同体的声音 ，猛男和女性，花花公子和英俊小生，成熟而天真，高贵而笨拙等风格于一身，散发出一种无法抗拒的浪漫主义之风，让他随意游走在媚俗和时尚之间。

2019年，克里斯托弗（Christophe）在以双人组合的方式，和法国歌坛多名歌手联合重新演绎了自己过去的名曲，录制成两张拼贴式的唱片，不料却成为绝唱。世界报报对此的评价是，这表明他既不缺乏幽默感，也不缺乏牺牲精神。 因为与其他人不同，克里斯托弗从未放弃过自己疯狂的年轻成功。

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