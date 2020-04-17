诺贝尔医学奖得主法国病毒学家认为冠状病毒来自武汉实验室

法国病毒学家，因研究艾滋病毒获得2008年诺贝尔医学奖的吕克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）4月16日在医学网pourquoidordeur.fr接受采访时表示，目前全球大流行的冠状病毒（Covid-19）来自武汉一个实验室。此番言论引发广泛关注和争论。

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蒙塔尼耶教授今天17日接受了法国C新闻网站（Cnews）的采访。他说自己仍在从事病毒研究，但不一定在实验室做实验，他与同事（数学家）通过电脑工作。他说，我们得出了结论是，这个病毒被人操纵了，来自蝙蝠的病毒中，被加入了几小段艾滋病毒基因序列。这不是自然病毒，而是专业工作的结果，是分子生物学家做出来的，是一个特别精细的工作，可以说，像钟表匠一样精细。

蒙塔尼耶教授表示，他的工作就是陈述事实，仅此而已。他不知道操纵这个病毒的人是谁，有什么目的，他也不指控任何人。但他说，可能有人曾想做抗艾滋病的疫苗，把几小段艾滋病毒基因序列加入到冠状病毒的长段基因序列里。

蒙塔尼耶教授解释说：病毒遗传物质是一个长条的核糖核酸ARN，在这个ARN长条上的某些地方，有人加进去一些艾滋病毒小序列。这些小序列没有小到不重要，它们有可能修改“抗原位点”，也就是说，如果想制成一种疫苗，就完全可以通过另一种病毒的一段序列，来修改跟疫苗对接的蛋白质。

针对有人说，大部分科学权威都反驳他这个说法，他表示，想要扼杀这个说法的意愿还是有的。这些工作，也并不是我们最先做的。在我们之前，一个印度非常有名的研究团队公布了相同的结果，但有人强迫他们撤回了文章。不过，随着越来越多的研究提出这样的想法，反对的声音已经比今年年初变少了。

蒙塔尼耶教授最后说，他年纪大了（88岁），已经不在圈子里，但他作为诺贝尔奖得主，可以自由做研究。

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