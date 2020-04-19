巴黎非饮用水发现新冠病毒痕迹

塞纳河与乌尔克运河是巴黎非饮用水的主要来源。图为一男子在禁足的巴黎塞纳河边散步。

巴黎非饮用水被发现有微量新冠病毒，巴黎市政府决定暂停使用非饮用水冲洗街道，浇灌公园。市政府同时表示，饮用水有独立处理管道，绝不存在任何安全问题。详情请听安德烈介绍：

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巴黎水管局一日内对27处非饮用水点取样化验，发现其中四处取样含有极少量新冠病毒。巴黎市政府随即下令停用该市拥有的非饮用水网络。

巴黎市存在着两个互不相干的水路网络，一个是长达2000公里的饮用水管道，另一个是长达1800公里的非饮用水管道。这一特殊形态继承自十九世纪末。

巴黎市政府一名负责开发水源的罗朗.莫兰解释说，饮用水网络向家庭提供自来水，以及街头、公园时时可见的供游人引用的“泉水”，主要水源有两个，一个是地下泉水，一个是两个水处理厂生产的水。市政府强调，可饮用水经常检查，有诸多的被称作“多重隔离”的处理方式，以达到消灭所有污染的痕迹和病毒痕迹。

而非饮用水网络则源自塞纳河以及位于巴黎盆地以北的乌尔克运河，经过简单处理后即可使用。这类水主要用于给巴黎花园和公园浇水、清洗街道、人造湖循环、以及用于一些公园和森林中的瀑布，以及供应一些公园和花园具有装饰性质的喷泉，目前处于禁足期，这些公园和花园早已关闭。

巴黎水质量研究所所长Alban Robin解释，这一类水并未真正处理过，但病毒含量极低，因此，不能断定以如此微量的水平，会引发感染或者不发生感染。

巴黎Saint-Antoine医院传染科主任Karine Lacomte称，我们知道这些病毒里存在着遗传物质，但我们也知道这些病毒不能在这些环境里发展壮大，因为它需要人的细胞组织，需要在人体的酶细胞里生发。

但是巴黎副市长布洛尔表示，虽然非饮用水中只存在微量的病毒，但我们决定实施预防原则，并已报告大区卫生局，以在更大范围调查和分析微量病毒可能带来的风险。

莫兰承认，“尽管是极其微量的新冠病毒，这也显示了在塞纳河和乌尔可运河已存在着新冠病毒的踪迹。我们知道，人们已经在用过的水中找到了病毒。这也成为一个查找一些患者的指标。”

使用过的水在净化处理之后，最后回到大自然，最后又回到河流中。

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