五月解封：法国大概率强制戴口罩乘地铁 巴黎市长反对电子追踪

4月19日，总理菲利普再次强调，由于没有疫苗，没有药品，法国人想回归正常生活，要等很久。“5月11日不是解封，而是进入另一个阶段”。

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截至记者发稿，法国仍有超过三万人住院，抢救室重症患者5744人，这一数字是衡量一国面对新冠医疗能力的重要指标，法国这一数字已经连续11天下降。

总理菲利普表示，鉴于口罩仍然不足，政府将给所有愿意的民众配备“大众口罩”。这是一种可以重复使用大约30次的可清洗口罩，“很有可能在解封之后成为公共场合强制措施，但佩戴口罩的同时，必需遵守社交距离”。届时，法国希望每周能进行50万次病毒检测，所有希望知晓自己是否染病者都可以去医院，实验室，甚至停车场等临时站点检测。目前法国检测能力每周仅为15万。

以首都为例，如何走出解封第一步？巴黎市长伊达尔戈表示，四月底之前，50万只口罩将准备完毕；到五月中旬，这一数字将上升到2百万只，从年满70岁的老年人，慢性病患者，以及孕妇等脆弱人群开始，逐步覆盖所有巴黎市民。她表示，重新恢复公交系统，佩戴口罩是非常必要的。

除了口罩，伊达尔戈还宣布，逐步解封将伴随着病毒检测。目前只有养老院当中正在进行大规模排查，公立和私立养老院都已经开展检测。与市民接触频繁的市政府工作人员的排查工作也已提上日程。巴黎也在各个区设置检测站点。伊达尔戈表示，“这并非是要以强权排查所有人，而是优先检测已经和公众有接触者”。

至于通过电子系统追踪病毒传播，伊达尔戈并不是很赞成。她认为，“采集个人信息，有可能让我们不知道身份的隐藏者截取或者购买到这些信息”。

5月11日，重返学校将不是强制性的，但伊达尔戈认为，有必要让学习已经掉队的，单亲家庭的，贫困的学生首先返校，另外残疾人家庭，经济复苏必须到岗者的孩子，以及必要公众服务人员家庭的孩子也在第一批返校考虑范围之内。

返回工作岗位也并非必须。伊达尔戈认为，5月11日起，如果企业能继续让员工在家上班，那么应该优先考虑这一选项。因为“如果所有人都乘坐地铁，有可能触发疫情二次爆发”。

对于已经确诊阳性，但却不能在不危险家人生命健康情况下自我隔离的人，伊达尔戈宣布，接下来几天将与各大医院发起联合行动，让这些人在医院当中渡过两周的隔离期。

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