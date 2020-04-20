卢沙野：“中国什么都不隐瞒”(La Chine ne cache rien)

中国驻法大使卢沙野4月20日接受法国全天候电视台BFMTV记者采访，表示“中国什么都不隐瞒、武汉病毒学研究所不存在任何问题”。法国《费加罗报》等主流媒体此后刊出“驻法大使回应总统马克龙：中国什么都不隐瞒”的报道 。

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法国总统马克龙4月16日曾经接受了《金融时报》记者视频连线专访。在专访中他曾经表示，显然，在中国发生了一些我们不知道的事情。针对上述表态，卢沙野对法国记者表示，中国没有隐瞒什么。我明白，媒体曲解了法国总统采访时所表达的意思，我查看了总统接受采访的全部内容。

中国驻法大使卢沙野表示，我不相信总统有意在指责中国，他只是想说中法两国的制度不同，两者之间是没有可比性的。驻法大使还表示，武汉病毒学研究所不存在任何问题，而散布谣言的都是些新闻工作者和政客，不是科学家。

卢沙野还表示，中法之间没有危机、两国关系良好，两国领导人保持长久的联系。

《费加罗报》20日刊文表示，中方认为，有关新型冠状病毒是从武汉实验室泄漏出来的说法是没有根据的，北京当局也使用外交手段给予回击，但国际社会面对日益孤立的中国更加齐心。全球新冠病毒疫情至今远没有控制住。世界很多国家把矛头指向亚洲巨人-中国，认为它才是病毒源头，这一主题的讨论也越来越激烈。

此前，《华盛顿邮报》 驳斥了关于该病毒乃人工合成产物的说法；但并没有排除在武汉实验室研究过程中，病毒意外泄露流布于外的可能性。

《费加罗报》表示，中国驻法大使在法国控制疫情上某些言论使法方不能接受。法国外交部长勒德里昂为此召见了中国驻法大使。卢沙野曾在一篇“《把颠倒的事实再颠倒过来 —一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察》”中批评西方防疫不得力。

此上述这篇文中，中国驻法大使表示：“……，我们看到在西方国家，政客们为了自己的选票相互攻讦；提出“群体免疫”策略，让普通百姓以生命之躯抵抗病毒屠杀；相互抢夺防疫物资；将公款购得的防疫物资卖给私营企业谋利；让养老院的老人签署“放弃急救同意书”；养老院护理人员擅离职守，集体逃离，导致老人成批饿死、病死；航母舰长由于呼吁上级允许被病毒感染的水兵上岸治疗而被解职……种种这些，却未见西方主流媒体大量报道，深入调查，揭露真相。这些标榜公正客观的媒体和专家良心何在？职业道德何在？”

法国外长勒德里昂20日在《世界报》解释了他召见中国驻法大使的初衷。勒德里昂表示：“我们尊重中方，同时也希望得到中方的尊重。”法国外长勒德里昂还补充说：“我们有对话、合作的关系，这使我们能够说出各自的想法。”

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