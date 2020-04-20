巴黎对北京说：法国希望被“尊重”

法国外长勒·德里昂（Jean-Yves Le Drian）对他召见中国驻法大使之举进行了解释，称这因为新冠病毒危机的背景下，法国养老院的工作人员在中国使馆网站上遭到“诽谤”。法国外长说： “我不能接受我们老人院的工作人员遭到包括中国大使馆在内的任何人的诽谤。我已经明确地表达了这一点”，这是今天（4月20日）一早出版的《世界报》采访他时，外长表示的。

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他指出：“我们希望得到中国的尊重，就像中国希望得到的一样。”勒德里昂还补充说：“我们有着对话与合作的关系，这使我们能够说出我们的想法。”

法新社报道指出，在4月12日中国驻法国大使馆网站上发表的一篇长篇文章中，法国老人院的护理人员被指控“一夜之间弃职而去（...），将院里的老人扔给了饥饿和疾病”。

这篇名为《恢复扭曲的事实-驻巴黎的中国外交官的观察》的文章，还指控西方人在疫情流行初始时称新冠病毒为“流感”，从而不公平地贬低了中国。。

勒·德里昂外长在4月14日召见谅中国驻法大使卢沙野，外交部解释说，部长对这一不符合法中双边关系的举动表达了“不赞成”的态度。

北京随即解释说是这是“误解”，并否认所有“对法国抗击疫情的负面评论”。

面对法国舆论的巨大批评，中国大使馆也出面解释说，文章实际上是针对西班牙的，因为三月底，西班牙部队在类似的养老部门里发现了死亡例子。

但是因为文章使用了法国专门护理不能自理的老人机构的缩写词“ 老人院（Ehpad）”，这一缩写很少在法国以外使用，因此，被认为是指发生在法国养老院里，其中包括法国外长。

最后，法国外长表示，北京的反应“消除了所有的误解，并重申了在新的多边主义中合作的必要性”。

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