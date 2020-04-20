新冠加速历史进度条 亚洲崛起美国走衰 德国在欧洲地位更强

在香港工作生活近10年的法国投资者巴维兹4月19日在回声报上撰文称，就在西方在政治领域“继续将民主和专制对立起来之际，亚洲则更情愿把能力和无能进行对比：无论是中国，日本，台湾，韩国，香港，新加坡，每个地方都在以自己的方式混合着科技，检测，控制，封城，公民责任，口罩等措施，面对疫情”。

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巴维兹表示，和不同制度的亚洲国家相比，美国和英国在本次疫情面前，由于此前选择了“政治业余者”治理国家，而正在付出惨烈代价。在马云基金会的帮助下，欧洲和中国架起了空中桥梁；这未尝不是60年代柏林封锁期间，美国空中桥梁的象征性替代。

而恢复期，世界也不太可能像2009年一样。巴维兹认为，当年中国的6千亿美元重启计划，进口，增加负债率拯救了整个星球；而如今，中国更加把目光转向国内市场，优先国内产品。欧美呢，则会面临供需的双重打击。金融领域，巴维兹认为欧美不可避免地走向“日本化”：利率几乎为零，央行救助占国内生产总值40%，新型数字货币将面临更利好的局面。与其加入一个“老旧没落”的货币系统，中国有“更多理由通过推进数字化人民币，在重返国际舞台的道路上更进一步”。

巴维兹表示，超过半个世纪以来，美国自如地向全世界输出金融危机，而新冠病毒是中国第一次搅乱美国经济，程度自1929年以来从未有过。“历史的轮子转动着，新的政治经济与金融秩序正在浮现”。

法国国际关系研究院特别顾问莫西也在回声报上撰文，表示“这场疫情正在加速历史进度条，亚洲崛起，美洲走衰，德国在欧洲的地位更加强化”，“这些都是2030年未来世界的轮廓”。就算迎头补救，特朗普下台，美国也无法找回四分之三个世纪当中的全球中心位置了。这并不是说美国走衰，中国就会接过火炬。莫西指出，这场疫情暴露了美国的弱点，也暴露了中国的弱点：那就是国家性质的谎言。

欧洲方面，莫西指出，疫情初始阶段尚不明朗，但现在清晰地出现了三套马车：德国总理默克尔，欧委会主席冯德莱恩，和国际货币基金组织总裁拉加德。这三名欧洲女性正在让欧洲重新找回自己的色彩，但联盟现在更多展现的是德国的力量，而非联盟的力量。

莫西写道：“上世纪二十年代，可怕的战争刚刚被西班牙流感拖长，世界领导人没有找到好的解决方案，世界进入大衰退，之后第二次世界大战接踵而至。而今，世界领导人再一次走到了重要性堪比百年前上一次的关口”。

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