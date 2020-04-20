法国戴高乐航母千名海员如何感染了新冠

法国戴高乐号航空母舰1760名海员，居然1081名检测呈阳性。如此众多的海员确诊新冠，让超级战舰瘫痪，海员们到底是怎么感染的，至今似乎还是一个谜，但是......

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法国三军总参谋长François Lecointre是这样表述的，“我们认为，我们觉得，传染是在三月份，航母可能是在布雷斯特临时靠岸后发生的”。

将近三分之二的海军官兵就这样被新冠击倒了，但是感染源至今仍然是一个谜。航母全体海军，一月底开始，一直在海上执行任务，没有同任何外人接触过，唯一的机会就是经过了布雷斯特，停靠期间，50多名海员登舰轮换，数百名海员被特许登陆与家人团聚。

四月初，航母确诊了首批感染者，也就是超过布雷斯特靠岸之后的十四天潜伏期之后。

法国国防部长帕利周五提出几条正在“调查”的线索，包括是否有可能，在航母尚未在布雷斯特靠岸前，就已发生了感染。目前最被视为可能的假设还是感染新冠是在航母在布雷斯特靠岸后发生的，但总参谋长表示，“对此，我们绝对没有百分之百地把握”。

已展开两项调查，一项是军方执行的，一项是传染学专家进行的。前者调查的是军方高层应对疫情是否失策，后者侧重航母被传染的途径。

Lecointre将军谨慎地承认，布雷斯特靠岸是一个很重要的线索。不过，他强调的是军方的责任，以及他本人的责任，他称，以当时对病毒传播的掌握，军方不认为应撤销这次计划中的靠岸行动。法国当时还没有实施限足令。

三月初，军方就提出来是否执行原来计划在布雷斯特靠岸的计划，最后由三军总指挥，Lecointre将军本人，海军总司令联合决定，考量到后勤需要，让航母靠岸。

但是如同最初预告的那样，并没有允许军人家属上舰，但是，希望登陆的海员可以上岸。

Lecointre将军辩护说，之所以允许军人上岸完全是出于当时对病毒的认识，以及法国当时执行的防疫措施而决定的。而且，在整个布列坦尼，我们没有听说存在一例确诊，因此，允许军人上岸合情合理。

海军上将Prazuck表示，指挥部同意后，三分之一当地有家庭的海员上岸了，但是我们要求他们避免去距离布雷斯特170公里的Auray一带。

戴高乐航母现在停泊在土伦海港，应该从现在起到六月间重新出发执行任务，Lecointre将军表示，我们希望航母能在夏天前可以行动。

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