法国新冠病毒死亡人数超过2万

法国新冠病毒死亡人数从周日的19718人增至20265，超过了2万死亡人数的心理关口。全法确诊病例为11万4657人；重症从5744人降至5683人。医院死亡总人数为12513人；疗养院成为重灾区，死亡总人数为7752人。洛林一家疗养院有近一半儿老人死于新冠病毒。全球确诊人数已经接近2百50万，为2百43万7.170人感染。

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巴黎圣安托万医院传染病科主任卡琳·拉科姆（Karine Lacombe）教授4月20日对国内新闻电台表示，疫情不会在5月11日告一段落，我们大家要学会如何与这个病毒作长久的斗争。

一名传染病专家在接受法国全天候电视台France24专访时表示，这个病毒这么危险，指望5月11日解封之后，60%的人染病，以便达到群体免疫，这几乎不可能。因为群体免疫就要让大量的人染病之后住院，这是想都不敢想的事情。

意大利、西班牙死亡人数这几天开始略降。法国总理和卫生部长19日下午在一次联合记者招待会上也表示，患者人数的统计数据和医院舒解的压力让我们似乎看到了走出隧道尽头的希望。这几天情况正在缓慢地向好的方向发展，但我们还远没有走出这场危机。

法国总理表示，一直到今年六月底，法国各大医院可以匹配重症监护15000台呼吸机和15000台轻型可移动的呼吸机。

巴黎非饮用水检测到4个有新冠病毒存在之后，市政府立即停止使用这些水源清扫街道。但巴黎市政府一再强调，目前饮用直饮自来水没有任何风险。

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