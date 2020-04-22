恐出现暴力螺旋 封城期间法国多处城郊警民对峙

原本警民关系就敏感难办的郊区，在封城之后暴力频发，警察难以限制人们在家，也难以让警民关系重回正轨。

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法兰西岛大区近郊最近警民暴力对峙急速攀升，这一切都在上周六一名惯犯摩托车骑手撞到了警车上（警方表示，事发时车手未佩戴头盔，从右侧超车，正巧一名警察开车门，骑手撞到了警车车门上，坠落时腿部骨折。警方称并无暴力对待骑手，而是立刻赶过去帮助他；但骑手律师表示，需要司法真相。目前骑手已入院治疗，呼吁郊区人们不要继续暴力与警方对峙），双方发生冲突之后白热化。周日，事发地维勒诺夫-拉加蓝周边出现以下情况：数十个集装箱被点燃，警察成为莫洛托夫鸡尾酒炸弹瓶等投掷物的攻击目标，警察则以催泪弹和40毫米橡胶防暴弹还击。短暂的平静之后，民众又向警察投掷烟花和土制爆炸物，一直持续到本周二深夜。从南特尔到阿斯涅尔-苏塞纳，巴黎大众交通公司的公交车窗户被砸碎，集装箱和汽车被点燃；热内维利耶一辆警车被烟花击中；克里希，莫顿，克拉玛，维勒班特，诺伊-苏马恩等地均有局部骚乱和发散性冲突增多的迹象。周一到周二夜间，一队正在巡逻的警察在香特卢-雷维涅遭遇数十人袭击，警察不得不使用枪榴弹发射器才得以脱身。塞纳圣德尼也未能幸免，这里成为了不时发生的冲突剧场。警方表示，截至目前各地对警察的袭击之间并无明显关联，但费加罗报引述分析人士的观点认为，情况很复杂，希望不要触发“暴力螺旋”。

法兰西岛之外情况也不容乐观：斯特拉斯堡出现了针对消防员的埋伏攻击，图卢兹有人设立路障，围攻警察。这些都让多地议员考虑是否要实行宵禁，增派军人协助警察，强制让人们遵守封城限足令，同时查找爆炸物来源渠道。但同时，法国国家警察工会秘书长表示，滋事的青少年与警察关系已经紧张，警察管理很棘手，“警察内部流传着一些非正式的命令，让他们不要管理的时候太严格，因为担心冲突普遍化”。

在一封写给政府的信中，士官工会警告，“国家需要重掌共和国失去的领地”，而法国此前因为担心监狱中出现聚集性疫情，释放了数以千计的罪犯。士官工会担心，这些人大概率会成为城郊暴力现象的带头人物。内政部表示，目前有62队防暴武警和109队机动武警可随时增援，总人数约两万人，抗击城镇暴力。内政部发言人塞泽表示，警方没有人数方面的问题，“目前的骚乱集中度依然比较弱”。从上周末到现在，全国约50个城市出现暴力，而2005年的三周暴乱期间，约1万辆车，超过3百栋楼，包括宗教场所被焚毁。为了防止悲剧重演，内政部称接下来几夜将强化监控。

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