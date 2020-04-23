“一罩难求”：法国北部多地出现自动售口罩机

“一罩难求”难倒了多少想在疫情中保护自己的民众。法国前卫生部长、上法兰西大区(Hauts-de-France)区长贝特朗先行了一步。在他主政的大区中好几个城市陆续出现销售口罩、手套、免洗消毒剂的自动机。民众排队购买时对记者表示，4欧元一副口罩，贵是贵了些，但疫情逼迫，不得已而为之。总理菲利普认为，5月11日解禁后，公共交通等地将强制性要求民众戴口罩。

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5月11日将在全法国范围内逐步解除禁足令。公交、超市等地必须戴口罩的呼声越来越高。尼斯市从4月24日开始向民众免费发放口罩。巴黎(Paris)、南特(Nantes)、图卢兹(Toulouse)、瓦朗斯(Valence)、汉斯（Reims）都表示会跟进。巴黎女市长伊达尔戈许诺说，解禁时将向民众发放2百万只口罩。

除从中国大批订购口罩之外，法国地方政府动员像米其林轮胎这样的大厂改制口罩；同时民间也展开制作口罩的行动。法国北部城市里尔的市政厅从这个星期开始改成了临时口罩生产车间，60多名志愿者在市政厅制造口罩。

总理菲利普在4月19日的一次记者招待会上明确表示，5月11日解禁时，巴黎地铁等公交上会要求大家必须戴口罩。既然从建议戴口罩升为必须戴的强制性规定，那么就存在一个发放的问题。

在总理推出解禁详细措施之前，法国媒体报道说，政府会考虑让市政府、邮局、烟点或大型超市来完成这项繁琐但必须要做的事情。上法兰西大区(Hauts-de-France)在市区内开始试行自动售口罩机后，有的制造商正在和大型超市谈判，想在超市进口处设置自动机。

全法本土有2万多个药房，本可以让药房来承担这项“任务”。但当记者采访他们时，药房老板表示，他们已经负责给医护人员发放口罩，疫情让他们很少有休息的时间，工作量已经很大了。

政府要考虑的另外一个问题就是该不该收费？法国中间派政治家、前总统选举候选人弗朗索瓦·贝鲁（François Bayrou）不赞成免费发放。他对记者表示，至少应该收回成本费用。

法国卫生部长和政府发言人此前一直表示，应该把医用口罩留给最需要的医护人员，没有症状的民众没必要戴口罩。而23日巴斯德研究院在病毒源头之一的Crépy-en-Valois城市做的调查显示，有17%没有症状人在感染周围的人，这个数据是惊人的。

面对科学，法国政府不得不改变此前“可戴也可不戴”说法，在公共场合严肃考虑强制性必戴口罩的防疫措施。根据23日《世界报》的报道：法国每个月需要2.5亿只口罩才可以满足大家的需求；而法国本土目前的月产量在4千万左右，剩余的1/6只能靠进口。

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