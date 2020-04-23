法国新冠疫情下的“斋月”

法国穆斯林的法国伊斯兰教事务委员会23日宣布了斋月的开始日期。周五为迎斋月，几名首席教主将在五区巴黎大清真寺（Grande Mosquée de Paris）祈祷，全程将举行视频直播。法国总统马克龙22日晚召见了法国清真寺联盟主席穆罕默德•穆萨维（Mohammed Moussaoui）等人，阐明了禁足令期间应该遵守的防疫措施。

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联盟主席穆萨维告诫媒体，今年的斋月十分特殊，法国穆斯林做好了一切准备。所有的清真寺在6月中旬之前全部关闭。斋月期间，亲朋好友和邻舍之间不能搞聚餐或家庭聚会活动。，每夜宵礼后自愿履行的功拜“泰拉威”(tarawih)祷告也一并被取消。

政府在通告中还提醒道，疫情下的斋月中，大家切实做好个人防护，不聚集、不扎堆、不串门，严格遵守政府防疫举措。

联合国秘书长古特雷斯4月23日在斋月到来之际发表致辞，向全世界亿万穆斯林致以最热烈的祝愿，同时再次呼吁全球立即停火，团结一致共同抗击新冠疫情这一共同的敌人。

古特雷斯表示，“今年的斋月将是一个异乎寻常的斋月。许多社区的活动势必会受到抗击冠状病毒大流行措施的影响。与此同时，冲突地区的人们则将再次在战争和不安全的阴影下惨淡度过斋月。”

古特雷斯表示，《古兰经》的经文说“如果他们倾向和平，你也应当倾向和平”，在疫情全球大流行之际，实现全球停火，共同抗击病毒至关重要。

古特雷斯同时表示，“斋月的意义还在于支持最脆弱的群体”，在许多国家因为疫情而关闭国门之时，“穆斯林世界的政府和人民忠于信仰，以伊斯兰热情和慷慨的优良传统帮助了逃离冲突的人们”。他向全球的穆斯林表示感谢，称赞“这是当今世界最宝贵的教训”。

古特雷斯祝愿所有穆斯林“在这艰难的时刻......慈悲为怀、增进团结、饱含同情之心”，共同度过一个慷慨和祝福的尊贵斋月。

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