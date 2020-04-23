法国科学家将测试尼古丁对新冠病毒的疗效

新冠病毒（COVID-19)究竟还有多少未解之谜？最近，法国几位医生和多个领域的科学家共同研究的一项成果发现，因为尚不明确的原因，吸烟者感染新冠病毒后症状相比非吸烟者轻，进而引发出尼古丁能帮助抵抗病毒的猜测，相关临床测试也即将上马。但研究人员特别强调这绝不是鼓励大家吸烟的理由,烟草和尼古丁对身体有害。

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费加罗报报道，巴黎皮提耶-萨尔佩特里尔医院（Pitié-Salpêtrière）内科2部主任扎伊尔· 阿姆拉（Zahir Amoura）教授说，一切都起源于直觉，他的一名学生，马克多 ·米亚拉（Makoto Miyara）医生三月中旬引起了他对中国住院患者吸烟率偏低报道的关注。最初他也保持怀疑态度，因为那个研究其实并没有特别坚持这一点，而且潜在的偏见非常大。尤其这个引起肺部感染的疾病却能远离吸烟者的说法听起来非常夸张。但在米亚拉医生继续坚持下，他们就还是决定开始研究，看看这种假设到底是否站得住脚。首先，他和同事们对本院新冠患者进行一番调查后发现，吸烟者的比例非常低，这个结果让他们决定立刻展开强有力的流行病学研究来证明这种奇怪的现象。因此，他们去拜访了皮提耶-萨尔佩特里尔的公共卫生部门负责人： 佛罗伦萨·图巴赫（ Florence Tubach）教授。

图巴赫教授告诉费加罗报，“我们非常仔细地收集了将近500名患者的吸烟状况，并考虑了年龄和性别这两个主要混杂因素，”在开展研究不到一个月的时间里，就毫不含糊地得出了自己的结论：吸烟者患上这种症状的可能性降低了五倍，住院的可能性也降低了四倍。 她说：“在流行病学中很难找到如此大的保护因素。” 如何解释这种效果？ 尼古丁可以发挥作用的想法马上浮现在脑海，但它扮演何种角色呢？

新冠病毒（Covid-19）是一种神经性病毒？

巧合的是，法国著名的神经生物学家 尚若（Jean-Pierre Changeux）这时也意外地介入了进来。他说，“当我看到Sars-CoV-2（引起新冠肺炎Covid-19的病毒）引起某些患者的嗅觉丧失时，知道这就是所谓的神经失眠症以及其他神经系统症状 。它使我联想起了我曾经在其他病毒如流感病毒或脊髓灰质炎中观察到的现象。 Sars-CoV-2可能是一种神经性病毒，即它至少部分地通过神经系统从嗅上皮扩散到嗅球，然后扩散到脑干，再扩散到中心呼吸系统。”

这个想法将这位生物学家引到对狂犬病病毒联想。他说， “病毒在腿咬伤腿，通过周围的烟碱样受体进入神经系统，然后通过脊髓传播到边缘系统，在该系统中造成我们所知道的神经系统损害 “。他继续说， “现在，如果我们看一下狂犬病毒外壳蛋白的基因序列编码，我们会发现有一个非常奇怪的元素，非常接近蛇毒元素编码结构……。” 这些病毒包膜蛋白具有一个“手指”样的东西，可以使它们紧贴尼古丁受体并“打开”细胞“门”后可以侵入。

尼古丁在这种保护中的作用仍然是假设的，但它非常有吸引力。

尚若教授然后向巴斯德研究所的一位同事菲力克斯·雷伊（Félix Rey）询问，是否发现新冠病毒的病毒序列与狂犬病病毒相似。 的确如此！ 生物学家强调说：“冠状病毒的针状体（排列在其表面的细小尖刺）中确实存在着类似于肽的序列，该序列能够与尼古丁受体结合，从而构成侵入人体的一道门。”

报道指，尚若教授第一次想到这种情况时，他其实也还没有意识到所谓的烟草保护作用。吸烟者仍然是处于危险中的人群。特别是因为他们的病情在住院时比其他人恶化得更快。换句话说，该理论与常识不符：尼古丁本应在感染中起保护作用，但现实似乎相反。 他和他的朋友塞吉·哈罗什（Serge Haroche，2012年诺贝尔物理学奖得主）谈到了这个现象，后者告诉他，他儿子的同事，皮提耶-萨尔佩特里尔医院的医生们，也正在对烟草的可能保护作用感到疑惑。 ” 哈罗什的儿子于连确实在文章开头提到的阿姆拉医生的部门工作。 这是一个非同寻常的巧合！两人迅速取得联系，并且每天互通电话。而且 “从临床到基础研究的交流都是富有成果的......”

尚若（Jean-Pierre Changeux），阿姆拉（Zahir Amoura），雷伊（Félix Rey）和米亚拉（Makoto Miyara）四人本周在科学院学报上发表了他们惊人的合作成果：“尼古丁对Covid-19具有预防和治疗意义的设想”。

扎希尔·阿莫拉特别强调，很显然，烟草中有某种物质可以防止人被Sars-Cov-2感染，但是不能由此得出结论说应该吸烟。卷烟中的其他有毒有害物质也对人体很危险。 他说，“尼古丁在这种保护中的作用仍然是假设的，但显然非常有吸引力。”

尼古丁透皮贴剂临床试验即将展开

为了证实他们的研究成果，阿莫拉决定尽快展开了进行三项临床测试，以观察尼古丁透皮贴剂是否对Covid-19具有预防或治疗作用。这也是因为情况紧急而打破常规的做法。

但是，首先要记住烟草和尼古丁都不是无害的物质，并且绝对不应该尝试使用贴剂或开始吸烟以保护自己免受病毒侵害。在法国，香烟每天造成200多人死亡，尼古丁仍然是非吸烟者的毒药，如果使用量太大，尼古丁会引起心脏病发作。

参与这项试验研究的著名烟草专家贝特朗·道森伯格教授说：“吸烟者很容易忍受比从未吸烟者会持续感到恶心的高100倍的剂量。”但是，药房提供的尼古丁贴剂是为希望戒烟的吸烟者准备的，因此剂量也根据需要不同。

报道指，这三项测试尚未上马。设置准备就至少需要两到三个星期的时间。

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