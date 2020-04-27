法国政要:成立国际卫生法庭 究酿祸原因

法国在野党右翼共和党副主席纪尧姆·佩尔蒂埃（Guillaume Peltier）4月27日向法国国民议会提出一项议案，要求比照海牙国际刑事法庭模式，成立国际卫生法庭，调查中国当局与世卫组织在疫情大流行上的责任。

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纪尧姆·佩尔蒂埃接受《巴黎人报》记者亨利·韦尔内（Henri·Vernet）采访时说， 我们有权知道为什么中国和世卫组织撒谎。世界卫生组织有7000名雇员，年预算经费高达60亿美元，为什么要像鹦鹉学舌那样重复中国的论据？

佩尔蒂埃表示，他想了解一个国家和一个国际组织的失败或错误是怎样酿成的。

首先想知道为什么中国的冠状病毒死亡人数字少到这个样子？为什么中国当局处罚那些发出疫情警报的人？为什么中国当局极力淡化冠状病毒的危害？

他说，世卫组织很可能去年秋天就知道中国最初的感染病例，为什么没有把这个情况告诉其他成员国？为什么世卫组织在最初的警报发出后，没有立即向全世界敲响警钟？

佩尔蒂埃还指责欧盟没有发回作用说，欧盟领导人为什么在应对疫情过程中如此缺席？

他表示，有很多问题都跟全球大批量官僚主义态度有关。所以建立一个国际卫生法庭至关重要。他建议，这个国际卫生法庭可以比照1998年在海牙成立的国际刑事法庭的模式。

巴黎人报问他，在疫情大流行之际，难道最紧急重要的事情是建立一个法庭吗？

佩尔蒂埃回答说，危机发生后，政治领导人的作用是处理这个危机造成的后果，但也要了解和解决导致危机的原因，避免危机再次发生。

他说，联合国应该开始着手建立这样一个国际法庭。法国作为联合国常任理事国，必须参与其中，并说服合作伙伴。他最后说，我们向世卫组织提供资金，现在审判世卫组织那帮官僚的时候到了。

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