巴黎大区街头发放50万只免费口罩

巴黎29日早前去上班的人有了惊喜。在130多个火车站、地铁站、公交车车站口出现了免费发口罩的公益活动。巴黎大区议会主席瓦莱丽·佩克莱斯（Valérie Pécresse）一大早出现在圣拉扎尔火车站进口处。她向记者表示，政府一再强调疫情还在继续蔓延，坐公交必须戴口罩。为什么要等到5月11日逐步解禁的时刻呢？！我们应该立即给每个乘客发放免费口罩。巴黎大区一早不到两个小时共发放了50万只口罩，全部免费。

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全巴黎有近2百万有地铁和郊区快线月票的固定乘客。当然目前是在禁足期，乘客人数少了很多。29日一大早发放口罩的活动是给每个出门上班的乘客免费发放一包10个一次性的口罩。发口罩的同时，给乘客一张如何正确戴口罩和不要随地乱扔的广告。

乘客不用出具任何证明，排队领取即刻。巴黎大区议会瓦莱丽·佩克莱斯（Valérie Pécresse）两天前接受《巴黎人报》记者采访时表示，她保证让巴黎大区每个乘客戴上免费口罩。按照组织者的解释，10个一次性的口罩可以供乘客使用一个星期。

法国总理菲利普28日下午向公众披露了逐步解禁的具体方案。除幼儿园、小学、初中逐步复课以为，逐步恢复国家经济生活也是解禁方案中的一个主要内容。

从5月初开始，卫生局负责人将于每天向公众展示法国红、绿两种不同颜色划分的省市图。红色代表疫情控制不达标的区域；绿色是可以“享受”宽松解禁方案的区域。但酒吧、咖啡馆、餐馆要等到五月底之后才可以知晓他们何时将被允许营业。从5月11日起，集会或聚会人数不得超过10人；海滩在6月1日之前不对公众开放，公园和花园只在疫情不严重的省份开放。此外，2019-2020赛季的职业体育赛事尤其是足球比赛在5月11日之后暂不恢复，所有聚集人数超过5000人的体育赛事在9月份之前不会举行。

按照国家规定，离家100公里以内的出行在5月11日以后将不在需要出示证明。仍被困在红色省份的人们什么时候可以远行100公里以外的省份，目前不得而知。教师和警察局已经表示出他们对菲利普总理逐步解禁方案的担忧，很多细节要各省和各市具体安排。如果要求省长和市长按照疫情来规定宽松式解禁方案或更具约束力的解禁措施，大家不知道要等到什么时候。

至于口罩，巴黎大区的民众对大区区长佩克莱斯（Valérie Pécresse）先行一步的做法表示赞赏。其实，总理菲利普在宣布解禁措施时表示，5月11日才开始规定大家一定要戴口罩坐公交。佩克莱斯认为政府防控疫情不得力，希望自己能够贡献更多的力量。

值得一提的是，29日在巴黎大区发放的免费口罩生产地是浙江。2018年中旬，法国巴黎大区曾和中国浙江省签署拉近两地人民和企业的距离的合作协议，协议有效期为10年。

4月4日，佩克莱斯（Valérie Pécresse）接受法国电视一台采访时曾表示，政府在3月底批准大区可以自行订购口罩。她通过与中方的合作，向中方订购了3千万只口罩。其中6百万将面向巴黎公交乘客；2百万已发送给医护人员。她还希望城市自由职的医生、上门护理病人的护士、药剂师、养老院等地都可以享用她从中国订购的口罩。

在疫情没有明显缓解的法国，口罩是紧俏货，竞争非常激烈。很多大区有钱订不到货。但大区区长佩克莱斯（Valérie Pécresse）胸有成竹地表示，政府无法做到的事情，她希望尽一分力能够弥补上。

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