欧洲多国出现儿童罕见炎症疾病 查找是否与新冠病毒有关

在法国，从4月中旬以来，约有15名儿童出现一种罕见的疾病，发病后全身有炎症，病况类似川崎症(Syndrome de Kawasaki)。幸运的是目前还没有孩童死于这些并发症。卫生部长维兰（Olivier Véran） 29日在国会答复议员质询时说，“这是一种炎症性疾病，可在其他地方由病毒或细菌性传染病引发，也有可能是对疾病的继发性炎症反应。我们非常重视，是时候进行临床研究和科学研究了。”

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维兰表示，英国，意大利，西班牙，瑞士等国的儿科医生都在共同努力，研究是否与新冠病毒有关连，但在确定的病例中，有一些对新冠病毒呈阳性反应，有些则没有，而这也不意味着他们没有感染冠状病毒。

英国国民保健署（NHS England）28日向当地医生發出紧急警报，在伦敦和部分地区，过去的三星期内发现不少儿童患上了全身炎症反应综合症。这些显示出身体存在严重炎症的病例，具有中毒性休克综合症（ toxicshock syndrome）和非典型川崎病的共同重迭特征，它们的血液参数跟儿童患上严重武汉肺炎时的数值一致，得了这种病的儿童有心脏肿胀，同时还会出现胃痛、心脏炎症和包括呕吐、腹泻等胃肠道症状，有些患有皮肤疹等，部分儿童甚至死亡。

意大利北部的医生们最近也发现，突然出现了大量9岁以下儿童的重病患者，这些孩子的症状类似川崎病。一位儿科心脏专家就透露，在过去的1个月内，一家城镇医院内，已经发现了20多例儿童血管炎症患者，是平时1年出现类似病例数量的6倍，让所有的医生感到震惊。

他们怀疑，这些迹象表明，可能是“感染后的炎症反应”，也就是，感染了新冠病毒，身体试图抵抗感染时它会不知所措，导致免疫系统过度运转。不过，专家也表示，不排除是其他病原体引起的。

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