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欧洲多国出现儿童罕见炎症疾病 查找是否与新冠病毒有关

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Le ministre de la Santé Olivier Véran préoccupé par une mystérieuse maladie grave touchant les enfants
Le ministre de la Santé Olivier Véran préoccupé par une mystérieuse maladie grave touchant les enfants © AFP
作者： 法广

在法国，从4月中旬以来，约有15名儿童出现一种罕见的疾病，发病后全身有炎症，病况类似川崎症(Syndrome de Kawasaki)。幸运的是目前还没有孩童死于这些并发症。卫生部长维兰（Olivier Véran） 29日在国会答复议员质询时说，“这是一种炎症性疾病，可在其他地方由病毒或细菌性传染病引发，也有可能是对疾病的继发性炎症反应。我们非常重视，是时候进行临床研究和科学研究了。”

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维兰表示，英国，意大利，西班牙，瑞士等国的儿科医生都在共同努力，研究是否与新冠病毒有关连，但在确定的病例中，有一些对新冠病毒呈阳性反应，有些则没有，而这也不意味着他们没有感染冠状病毒。

英国国民保健署（NHS England）28日向当地医生發出紧急警报，在伦敦和部分地区，过去的三星期内发现不少儿童患上了全身炎症反应综合症。这些显示出身体存在严重炎症的病例，具有中毒性休克综合症（ toxicshock syndrome）和非典型川崎病的共同重迭特征，它们的血液参数跟儿童患上严重武汉肺炎时的数值一致，得了这种病的儿童有心脏肿胀，同时还会出现胃痛、心脏炎症和包括呕吐、腹泻等胃肠道症状，有些患有皮肤疹等，部分儿童甚至死亡。

意大利北部的医生们最近也发现，突然出现了大量9岁以下儿童的重病患者，这些孩子的症状类似川崎病。一位儿科心脏专家就透露，在过去的1个月内，一家城镇医院内，已经发现了20多例儿童血管炎症患者，是平时1年出现类似病例数量的6倍，让所有的医生感到震惊。

他们怀疑，这些迹象表明，可能是“感染后的炎症反应”，也就是，感染了新冠病毒，身体试图抵抗感染时它会不知所措，导致免疫系统过度运转。不过，专家也表示，不排除是其他病原体引起的。

 

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