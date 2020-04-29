法国财长勒梅尔 : 将大力加强对外来投资审查保护本国企业

法国经济财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）4月29日表示：为保护受2019冠状病毒疫情疫情重创的本国企业，将加强对外来投资的审查。

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在接受法国电视台LCI接受时, 勒梅尔表示，现在只要非欧洲投资者在法国大型企业的持股比例达到10%以上，就会受到到法国政府的审查。因为「在这个危机时期，某些企业会非常脆弱…可能会被外国竞争者以低价收购，我不会让这样的事发生。」

而在今年1月，法国才将某些战略性产业须经政府审查的外资持股比例门槛由原定33%降至25%。所谓战略性产业的定义,目前包含国防、能源、航太和运输业；但勒梅尔表示，还将把生物科技产业纳入战略性产业之内。

由于受疫情影响, 经济活动急剧下降，法国3月17日中午开始实施的禁足令后的第一个经济现况调查报告已经显现, 法国央行行长说：“每两个星期的禁足令让我们损失了年度GDP的1.5％和额外的公共赤字的1％，”

4月 14日, 法国政府预计：2020年法国国内生产总值GDP将下降8％。 而法兰西银行当时曾估计法国第一季度的国内生产总值大约收缩了百分之六。法航-荷航集团全球范围内运力削减了70%至90%，停飞了旗下所有A380 和波音747大型客机。航空公司早前已向政府请求紧急援助。

法国政府24日宣布法国航空公司与雷诺公司将分别获得政府70亿欧元与50亿欧元支持。法国经济与财政部长勒梅尔强调，法国政府将帮助企业走出困境，即使因为救助企业背上大量债务，也不愿看到大量企业倒闭。

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