拉乌尔（Didier Raoult）：研制疫苗是再蠢不过的挑战

法国地中海传染病研究所所长迪迪埃·拉乌尔（Didier Raoult）4月30日在马赛研究所接受了法国全天候电视台BFMTV记者采访。他认为已经康复的患者具有免疫力；不认为会有二次疫情大爆发。他在采访中回击了美、加等国医学专家对氯喹疗法的批评。拉乌尔还表示，研制疫苗是再蠢不过的挑战了。

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BFMTV记者问：保守医生对您的治疗方案提出了质疑甚至是批评，您仍然坚持氯喹治疗的临床研究结果吗？

拉乌尔答：我不是算卦的，我是临床实践者。我喜欢做的事情是积累经验、用确实的数据说话，以便治疗起来查看疗效。

针对美国、加拿大等国对氯喹疗效的批评，迪迪埃·拉乌尔回应说，氯喹是已经存在了近80年的老药，全世界1/3的病患服用过这种药。法国一年的销量在3千6百万片。1/8的美国病患一年至少服用一次。他不明白为什么要质疑这么常用的药。

拉乌尔告诉法国记者，氯喹对这种新型冠状病毒在体外是有效的；而阿奇霉素（Azithromycin）是有效的消炎药，它也是阿司匹林之外全世界处方开得最多的药。这两种药是最普通、常见的药物。拉乌尔直截了当地说，正因为他在治疗患者上找出了极简单的组合，才会招惹来其他同行的不服。

拉乌尔对法国全天候电视台BFMTV记者表示，忽然间，国家认定的医学研究院所有人都说，拉乌尔在做可怕的事情、好像我犯了什么罪。我从来没有听说过如此奇特的事情，真是前所未闻。很多人对我展开了异想天开的指控。

BFMTV记者问：您对研治新冠疫苗如何看？

拉乌尔答：疫苗并不是正确的解决方案。新冠肺炎是还没有万灵药的病毒，去寻找无法免疫疾病的疫苗，这不是再蠢不过的挑战吗！c’est un défi idiot！"

拉乌尔回述到，为给艾滋病找疫苗找了好几十年，花费了300亿美金，结果又怎么样！他认为，当人们不知道如何医治一种传染病时就会把希望寄托在疫苗上。他还认为，在研制疫苗上不应该展开一场实验室间的争夺战，而是应该学会变通，设法减轻病人的痛苦。

拉乌尔还自信地表示，要想让疫苗成为新冠病毒成为一种全球公共卫生工具的保护伞，这个成功率是零。但他也不排除会有令他惊喜的意外好消息。

他对记者表示，今年3月11日在法国成立的“国家科学理事会”都是些你情我愿的组合体。他不可能和这些人开战。因为这些人自己都不知道自己在说些什么。言下之意是他们是外行。

在防治疫情上，专门向法国总统马克龙提建议的“国家科学理事会”由巴斯德研究院和法国国家健康与医学研究院(INSERM)等医学人士组成。理事会成立不久的3月25日，拉乌尔毅然宣布自己退出。

记者问：在微生物学家的眼中，北半球和南半球产生了接受与不接受的“大裂痕”。为什么有如此大的差别呢？

拉乌尔答：南半球不富裕的国家，他们大量使用了氯喹，然后是羟氯喹和阿奇霉素，死亡率很低。而耸人听闻的是，此次最富有的国家第一次出现如此高的死亡率。法国新冠病毒死亡人数已经高达24376人。

拉乌尔告诉法国记者，法国是唯一一个不让使用氯喹疗法的国家。其他国家要么开展氯喹治疗的临床研究、要么接受诊疗方案。他还表示，所有接受氯喹治疗病患国家的死亡率都低于我们。

法国记者表示，印度是世界氯喹生产大国。美国和巴西总统都曾经赞赏拉乌尔提出的氯喹疗法。非洲的贝宁、喀麦隆、布基纳法索、塞内加尔等国，接受氯喹疗法国家的死亡率都低于欧洲发达国家。法国卫生局和欧洲药品管理局（EMA）均下结论说，“尚未证明”氯喹和羟氯喹对新冠病毒治疗起到了有益作用。

法国地中海传染病研究所所长迪迪埃·拉乌尔（Didier Raoult）很肯定地表示，康复者将具有免疫力。他不认为疫情会二次大爆发，因为他说，没有出现过呼吸道感染再次爆发的情况。他还表示，人们总是着魔地联想西班牙流感。高举这个大棒来吓唬老百姓。

迪迪埃·拉乌尔2003年对在中国流行的萨斯进行了长期研究，此后发表了有关流行病风险报告。他曾预言，这场病毒在法国会夺去上万人的性命。他目前更关心的是新冠病毒患者康复后的后遗症。他告诉记者，他会把精力放在如何治疗包括无症状者后遗症的临床研究上。

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