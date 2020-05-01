如何看懂法国疫情三色省图？

再有10天法国将正式逐步解禁。地方政府设法配合和总理提交的方案，做好防疫工作。5月1日，卫生部提交了第二版本的省份三色图。图上更改此前被划为红区的洛特(（Lot）、谢尔(Cher)、上科西嘉(Haute-Corse)三省的红色区域划分，上述三省已变为疫情缓解的绿区。卫生部长维兰(Olivier Véran)4月30日提交了第一份红、绿、橙三色省图。30多个疫情严重的省份主要集中在巴黎大区和东北部地区。这份三色省图将在解禁前的5月7日进行调整，大区区长和省长将酌情决定商业和学校复课的情况。

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在5月11日仍保持在红区的省份，初中学生不得复课、公园等公共场所必须关闭。幼儿园、小学在严格遵守防疫规定下逐步恢复课程。疫情得到控制的绿区主要集中在南部、大西洋沿岸的西南部和西北部地区。目前处于橙色区域的省份在解封之前，将逐步改划为绿区或红区。

卫生部长维兰在提交这份三色省图时解释说，国家根据地方卫生局提供的三个数据来划分省份的疫情级别。

一：近一个星期以来确诊病例比率，超过10%的省份归为红区；

二：重症监护病床占用率；

三：地方检测疑似病例机制是否健全。

4月30日第一版三色省图公布之后，法国三个省省长提出严正抗议。抗议的三个省份分别是图卢兹上方的洛特省(（Lot）；一个是中部地区的谢尔省(Cher)；第三个是上-科西嘉省(Haute-Corse)。上-科西嘉省省长西梅奥尼(Gilles Siméoni)对媒体表示，下-科西嘉岛新冠病毒死亡率比我们多得多，不明白为什么把我们被划为疫情严重的红区。

西南部被橙色和绿色包围着的洛特省(（Lot）省长也大为不解。他告诉媒体，洛特省死亡率很低，为什么被划归红区。洛特省急救人数比率占11.3%；上-科西嘉岛为26.9%；谢尔省为31.6%。

而疫情爆发初期非常严重的上莱茵省（Haut-Rhin）和下-莱茵省（Bas-Rhin）都已经被划归绿区。

法国卫生部长维兰解释说，这张三色省图不会是一成不变的，随着疫情的缓解，卫生部门会随时调整。洛特省省长还表示，地方卫生局上报的重症病例数据是错误的，他希望政府能够重视此事。

法国总理菲利普提交逐步解禁方案的目的是，不希望疫情较轻的省份再发生病床床位紧张的局面。5月11日逐步恢复经济、社会生活之后，如果管制好公共交通、如果管理好人流拥挤的菜市场？到目前为止，每位家长对孩子开学日期和政府所将采取的防疫措施了解得不清楚。法国记者已经在惊呼：“划分不同颜色的省份开学时间让人头疼？”

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