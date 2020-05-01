欧元区2020年衰退5%到20%

欧洲央行主席克莉丝汀-拉加德4月30日表示，欧元区今年经济状况是“灾难性”，呼吁成员国做好准备，拿出更强力的支持方案。

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拉加德表示，欧元区衰退程度今年幅度在5%到20%这个区间，收缩幅度“前所未有”：自1995年开始记录数据以来，今年第一季，欧元区区内生产总值下跌3.8%，法国下跌5.8%，西班牙下跌5.2%，意大利下跌4.7%，这些令人晕眩的数字无一不是历史性的。拉加德表示，这是封城限足令的效果，但需要注意的是，第一季度的封锁令从3月才逐渐实施，就已经造成如此惨重的影响，那么很难想象第二季度，如果保持封锁，将会是何种景象。就算逐步放开，整个4月也是几乎全部关闭的，有迹象显示，和第一季度相比，第二季度欧元区区内生产总值下跌幅度要达到15%。

到处都亮起了红色的信号灯。拉加德说，“起初，只是部分领域遭受重创，尤其是旅游，交通，娱乐产业，但之后逐渐是经济全部领域都关闭，而数据上的迹象，才刚刚显露出来”。“消费指数自由落体，工作市场严重恶化，制造业和服务业都如此”。拉加德强调，德国已经有超过70万企业为员工报了技术性失业，法国逼近43万家，涉及人数超过1千万。意大利这一数字是6百万。拉加德说，由于不知道封锁令还有多久，疫情还是否可控，餐饮旅店是否可以重新开放，消费者是否有胆量回流，预估经济情形的工作“越来越难”。包括通胀率，欧元区4月份通胀为0.4%，一年前这一数字是1.7%。乍一看，似乎欧元区接近通缩，但背后的元素很多：能源价格暴跌，食品价格飙升，尤其是生鲜食品，价格暴涨7.7%。

欧洲央行曾在3月紧急宣布，年底前购买7500亿欧元的欧元区成员国债务，以支持成员国度过难关；与此同时，欧洲央行还再次降息，向尤其是中小企业贷款的银行可享受-1%的利率，而不再是-0.75%。但4月30日，欧洲央行没有再发布任何重大支持计划。按照每天50亿欧元的节奏，这一经费将在秋天耗竭。但欧洲央行承诺市场，准备好增加应对大流行病的预算，“时长和力度都将视需求而定”。业界认为，央行此次“暂停”，是为了等待更清晰的情况轮廓，6月或许会再次提升援助计划，把援助款额度提高到1万亿欧元。这也让成员国有时间寻找各自的缓解方案，寻求共识。拉加德说，“3月央行宣布援助方案后，现在，球到了成员国各自政府一边了”。

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