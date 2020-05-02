哪两件事情让法国人在解禁后会感到不爽？

法国卫生部长维兰和内政部长卡斯塔内5月2日下午举行联合记者招待会，提交法律草案，将3月24日启动的“全国公共卫生紧急状态法”延长两个月，至7月24日。这项法律草案周一下午将提交给参议院，然后提交国民议会讨论投票。其中较有争议的是成立全国病毒纠察队 « Brigades Covid »以及建立追踪病毒接触者 « Contact Tracing »信息。

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七项内容中，包括5月11日起，进入法国国境的人自行隔离14天；确诊者将按国家要求被隔离治疗。拒绝接受医治者将实施强制措施。具体细节例如隔离期限、地点、病情跟踪等议题，卫生部再和专家们商讨之后陆续出台。

病毒纠察队 « Brigades Covid »

为了不让疫情加重，政府把全法96个省分为轻、重、缓三级，敦促各省加大监测力度。为了阻止病情的传播，政府又规定，在公共交通等地必须戴口罩，西班牙从5月2日期已经实施了公交必带口罩的硬性规定。

为了保证乘客的安全，法国政府准备抽调警察、保安队、宪兵队退役自愿者、铁路维护治安者和商业竞争管理机构服务代理，组成一个“病毒纠察队” Brigades Covid。纠察队将监督防疫措施实施的情况，违者将被酌情罚款。

这个纠察队将对违规出行、外出不戴口罩、确诊拒绝隔离、隔离期擅自外出的人开罚单。还有消息传出说，公交部门准备对不戴口罩乘坐地铁等公交的乘客给予135欧元的罚单。

此项法律草案还在讨论之中，纠察队在何种情况下可以监视一个被隔离的病患，目前还没有出台具体的条文。5月初以来，西北部地区的地方官员和商人在网上发起了“开发沙滩”的呼吁签名活动。法国内政部长卡斯塔内2日明确表示，法国南部和大西洋沿岸的所有沙滩在目前这个阶段统统不得对外开放。按计划，法国准备在5月11日逐步解禁，除外出不再在需要随时携带“证明”以外，还不可走出离家100公里以外的区域。紧急状态法延长至7月24日中会有更多细节出台。

追踪病毒接触者 « Contact Tracing »

为了抑制病毒的进一步传播，法国卫生部长和内政部长2日披露的紧急卫生状态延长令中包含建立病患病历档案的条文。具体规定是，化验结果成阳性之后，门诊医生或医院有权建立追踪病患接触者的档案。

随后，医保系统也将设立病患接触者的名单。最后是地方卫生局全面调查是否有群聚感染的情况发生。维护人权律师表示，政府在提交这份病例跟踪方案时是否会将病例档案转交给非医疗系统的行政部门。因在法国，每个病患的病例是不对外公开的。上班族中，各级领导也没有权力查看职工的病例档案，只有劳务医生有病情“知情权”。但新冠病毒疫情给法国病患隐私带来新的挑战。

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